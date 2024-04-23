Dolar
32.58
Euro
34.78
Altın
2,304.53
ETH/USDT
3,183.00
BTC/USDT
66,076.00
BIST 100
9,645.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’i vatandaşlar ziyaret ediyor
logo
Dünya

Almanya'da 2021'deki selden kurtulanlar soruşturmanın durdurulmasına karşı şikayette bulundu

Almanya'da 14 ve 15 Temmuz 2021'de, Ahr Vadisi'ndeki sel felaketinden sağ kurtulanların, olayla ilgili soruşturmanın durdurulmasına karşı Koblenz Savcılığına şikayette bulunduğu bildirildi.

Mesut Zeyrek  | 23.04.2024 - Güncelleme : 23.04.2024
Almanya'da 2021'deki selden kurtulanlar soruşturmanın durdurulmasına karşı şikayette bulundu

Köln

Sel felaketi mağdurlarının avukatı Christian Hecken, Koblenz Savcılığının 141 kişinin öldüğü ve binlerce evin yıkıldığı sel felaketiyle ilgili soruşturmayı durdurma kararına karşı şikayette bulunduklarını açıkladı.

Ülkenin batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde 14 ve 15 Temmuz 2021'de yaşanan sel felaketinde 141 kişi ölmüş, binlerce ev yıkılmış, yollar ve köprüler su altında kalmıştı.

Ahr eski bölge yöneticisi Jürgen Pföhler ve kriz ekibinin bir çalışanı bölgedeki sel felaketindeki yıkımın büyüklüğü konusunda ihmalleri olabileceği gerekçesiyle soruşturma geçirmişti.

Kapsamlı soruşturmaların ardından savcılık, bu olayın çok büyük bir doğal afet olduğu ve aşırı boyutunun bölgedeki sorumlular tarafından önceden tahmin edilemeyeceği sonucuna varmıştı.

Koblenz Savcılığı 18 Nisan'da yaptığı açıklamada, söz konusu sel felaketiyle ilgili soruşturmayı durduracağını duyurmuş, bu karara felaketten kurtulan bölge sakinleri tepki göstermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evlatlarımızın 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: 23 Nisan, kahramanca bir direnişin ve sarsılmaz bir kararlılığın sembolüdür
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya'yı kabul etti
Çocukların gözünden Milli İstihbarat Teşkilatı
İBB'ye bağlı Metro İstanbul, "temas" sonucu zarar gören kuplajların tamir işlemlerinin devam ettiğini bildirdi

Benzer haberler

Almanya'da 2021'deki selden kurtulanlar soruşturmanın durdurulmasına karşı şikayette bulundu

Almanya'da 2021'deki selden kurtulanlar soruşturmanın durdurulmasına karşı şikayette bulundu

"Para sayma" görüntülerine ilişkin soruşturmada avukat Özer'in "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alındı

"Para sayma" görüntülerine ilişkin soruşturmada 11 şüpheli daha ifadeye çağrıldı

İstanbul merkezli terör örgütü PKK operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli terör örgütü PKK operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
FBI, kargo gemisinin çarpmasıyla yıkılan Francis Scott Key Köprüsü ile ilgili soruşturma başlattı

FBI, kargo gemisinin çarpmasıyla yıkılan Francis Scott Key Köprüsü ile ilgili soruşturma başlattı
Van'da terör soruşturmaları kapsamında 222 şüpheli yakalandı

Van'da terör soruşturmaları kapsamında 222 şüpheli yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet