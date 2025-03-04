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Ekonomi

Rekabet Kurulu bazı devralma ve ortak kontrol başvurularını karara bağladı

Rekabet Kurulu, bazı devralma ve ortak kontrol başvurularını sonuçlandırdı.

Mert Davut  | 04.03.2025 - Güncelleme : 04.03.2025
Rekabet Kurulu bazı devralma ve ortak kontrol başvurularını karara bağladı

Ankara

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, Ankara Etlik Hastane İşletme ve Bakım AŞ ile Astaldi Türkerler Ortak Girişimi şirketlerinin tek kontrolünün Türkerler

İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi AŞ tarafından devralınması işlemlerine izin verdi.

Halihazırda TA Associates Management L.P'nin tek kontrolündeki Matrix Topco Limited üzerinde, TA Associates Management L.P. ile Novo Holdings A/S tarafından ortak kontrol tesis edilmesi işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Novares Group S.A.S.'nin tek kontrolünün, Global Technologies Partners LLC'nin iştiraki Global Technologies S.A.R.L. tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Stahl Holding B.V'nin deri kimyasalları iş kolunun tek kontrolünün Syntagma Capital tarafından Boyden 4 S.a.r.l. aracılığıyla devralınması işlemi onaylandı.

SOCAR Turkey Doğal Gaz Yatırım AŞ'nin iştirakleri olan Bursagaz Bursa Şehiriçi Doğalgaz Dağıtım Ticaret ve Taahhüt AŞ ile Kayserigaz Kayseri Doğalgaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret AŞ'nin dolaylı tek kontrollerinin Aksa Doğal Gaz Dağıtım AŞ'nin iştiraki Koni Teknik Mühendislik AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Stellantis N.V. tarafından kontrol edilen Stellantis Financial Services Europe'un ve Banco Bilbao Vizcaya Argentaria'nın FCA Compania Financiera üzerinde ortak kontrol kurması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Stamina TopCo B.V.nin kontrolündeki Synthon B.V.nin tek kontrolünün Skio Bidco B.V. ve nihai olarak Goldman Sachs Group Inc. tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Dubai Acquisition B.V'nin tek kontrolünün Summit Partners L.P'nin yönettiği fonlar aracılığıyla kontrol edilen SP CEN UK Holdco Limited tarafından devralınması işlemlerine izin verildi.

TTTech Auto AG'nin tek kontrolünün, NXP B.V. aracılığıyla NXP Semiconductors N.V. tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri AŞ tarafından Kayhan Ertuğrul Makina Sanayi ve Ticaret AŞ ile Terramak Tarım Makinaları Dış Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün devralınması işlemi onaylandı.

Buzcan Soğuk Depolama ve İhracat AŞ'nin hisselerinin tamamının Uzun Ailesi tarafından devralınması işlemi uygun görüldü.

Covestro AG'nin tek kontrolünün ADNOC International Germany Holding AG tarafından devralınması işlemine izin verildi.

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