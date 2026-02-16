Dolar
43.72
Euro
51.92
Altın
5,015.16
ETH/USDT
1,987.00
BTC/USDT
68,894.00
BIST 100
14,347.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Barış Alper Yılmaz, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Juventus ile oynayacakları maça ilişkin Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenliyor
logo
Ekonomi

Ramazanın yıldızı hurma için 5 yılda yaklaşık 279 bin ton ithalat

Türkiye, ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzeti hurma için 2021-2025 döneminde 278 bin 691 ton ithalat gerçekleştirdi.

Adem Koç  | 16.02.2026 - Güncelleme : 16.02.2026
Ramazanın yıldızı hurma için 5 yılda yaklaşık 279 bin ton ithalat

İstanbul

Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala, iftar ve sahur sofralarının olmazsa olmazı hurma raf ve tezgahlardaki yerini aldı.

Medine, Kudüs, Bağdat, İran, Acve, Sukkari gibi çok sayıda çeşidi bulunan hurma, yüksek miktarda lif içeriyor, demir, potasyum, protein, bakır, magnezyum, selenyum ve manganez açısından zengin bir meyve olarak da biliniyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yılın her ayında bulunabilen bir meyve olan hurma özellikle ramazan ayında daha fazla tüketiliyor.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, 2021'de 49 bin 40,612 ton, 2022'de 44 bin 468,444 ton, 2023'te 54 bin 458,953 ton, 2024'te 63 bin 629,860 ton ve geçen yıl 67 bin 93,388 ton hurma ithal edildi.

Böylece 5 yılda 278 bin 691,257 ton hurma ithalatı gerçekleştirildi.

Söz konusu ithalat için 2021'de 52 milyon 778 bin 104 dolar, 2022'de 51 milyon 643 bin 669 dolar, 2023'te 73 milyon 397 bin 214 dolar ve 2024'te 103 milyon 5 bin 506 dolar, geçen yıl ise 133 milyon 667 bin 653 dolar ödendi.

Buna göre, son 5 yılda hurma için ödenen toplam tutar 414 milyon 492 bin 146 doları buldu.

Hurma ihracatında rekor 2025'te gerçekleşti

Öte yandan, Türkiye 2021-2025 döneminde 125 milyon 102 bin 662 dolar karşılığı 48 bin 847 ton hurma ihraç etti.

Bu dönemde, 2021 yılında 21 milyon 745 bin 671 dolar, 2022'de 19 milyon 619 bin 370 dolar, 2023'te 23 milyon 610 bin 111 dolar ve 2024'te 28 milyon 147 bin 909 dolar tutarında ihracat yapıldı.

Geçen yıl ise 31 milyon 979 bin 601 dolarla en yüksek dış satım yapıldı.

Geçen yıl dış satımda ABD 14 milyon 199 bin dolar, Birleşik Krallık 6 milyon 742 bin dolar, Avustralya 4 milyon 23 bin dolar ile öne çıktı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çeşme'de 3 kişinin öldürülmesiyle ilgili davanın gerekçeli kararı açıklandı
"Çevrim içi oyunlar örgüte eleman kazandırılması ve çocukların kandırılması için kullanılıyor" uyarısı
İzmir'de "kooperatif" soruşturmasında yakalanan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi
Site yöneticisi ile apartman görevlisi arasındaki "tehdit" şikayeti Gazze'ye bağışla sona erdi
Bağımlılık nedeniyle suça karışan çocuklar sanatla topluma kazandırılıyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Ramazanın yıldızı hurma için 5 yılda yaklaşık 279 bin ton ithalat

Ramazanın yıldızı hurma için 5 yılda yaklaşık 279 bin ton ithalat

Ramazan ayında temel ihtiyaç ürünlerinde kampanya ve indirim uygulamaları artırılacak

UNESCO tescilli 8 asırlık Sivrihisar Ulu Cami ramazana hazır

TROY'dan ramazan ayına özel market kampanyası

TROY'dan ramazan ayına özel market kampanyası
Ramazan ayının gözdesi hurma tezgahlardaki yerini aldı

Ramazan ayının gözdesi hurma tezgahlardaki yerini aldı
İstanbul Gıda Toptancıları Çarşısı esnafı ramazan ayı boyunca fiyatları sabitledi

İstanbul Gıda Toptancıları Çarşısı esnafı ramazan ayı boyunca fiyatları sabitledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet