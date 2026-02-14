Dolar
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul'da Uluslararası Medya Temsilcileri Toplantısı'nda konuşuyor.
logo
Ekonomi

Ramazan ayında temel ihtiyaç ürünlerinde kampanya ve indirim uygulamaları artırılacak

Ticaret Bakanlığı, ramazan ayında temel ihtiyaç ürünlerinde kampanya ve indirim uygulamalarının artırılması amacıyla kapsamlı çalışmaları devam ettirecek.

Seda Tolmaç  | 14.02.2026 - Güncelleme : 14.02.2026
Ramazan ayında temel ihtiyaç ürünlerinde kampanya ve indirim uygulamaları artırılacak

Ankara

Ticaret Bakanlığı, gıda toptan ve perakende sektörlerinin temsilcileriyle yaptığı görüşmelerde, temel ihtiyaç ürünlerinde fiyat istikrarının korunması, kampanyalar ve indirim uygulamalarının artırılması, gıda ürünleri arz sürekliliğinin sağlanması ve fırsatçılığa meydan verilmemesi hususlarında mutabakat sağladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ramazan ayının yaklaşmasıyla, vatandaşların temel gıda ürünlerine daha uygun fiyatlarla ve kolay ulaşmalarını temin etmek amacıyla kapsamlı bir çalışma yürütüldüğü bildirildi.

Bu çerçevede, gıda toptancı kuruluşları, yerel market yöneticileri, zincir marketlerin üst yönetimleri, sektör temsilcileri ve ilgili meslek odalarıyla bir dizi görüşmeler yapıldığı aktarılan açıklamada, "Görüşmelerde, özellikle temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinde, vatandaşlarımızın lehine fiyat istikrarının korunması, kampanyalar ve indirim uygulamalarının artırılması, gıda ürünleri arz sürekliliğinin sağlanması ve fırsatçılığa meydan verilmemesi hususlarında mutabakat sağlanmıştır." ifadesine yer verildi.

Denetimler daha sıkı şekilde devam edecek

Şartlar dahilinde, gıda erişimini daha ekonomik kılacak tedbirlerin hayata geçirilmesi yönünde gerekli adımlar atıldığına işaret edilen açıklamada, önceliklerinin vatandaşların sofrasını koruyarak, piyasadaki arz ve talep dengesini sağlamak ve kutsal ramazan ayının huzur iklimine gölge düşürülmesine izin vermemek olduğu belirtildi.

Ticaret ile Tarım ve Orman Bakanlıklarının, işbirliğinde yapılan yoğun denetimlerin söz konusu ayda, daha sıkı şekilde devam edeceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ramazan ayı boyunca piyasalar yakından kontrol edilecek, haksız fiyat artışı, stokçuluk ve spekülatif girişimlere karşı denetimler kararlılıkla sürdürülecektir. Vatandaşlarımızın fahiş fiyat artışı ve haksız ticari uygulamalarla karşılaşmaları halinde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Ticaret Bakanlığımızın Haksız Fiyat Artışı (HFA) Bildirim Uygulaması, Ticaret il müdürlüklerimiz ve Alo 175 Tüketici Danışma Hattı aracılığıyla durumu bildirmeleri önem arz etmektedir. İlgili başvurular titizlikle incelenecek, gerekli idari işlemler ivedilikle tesis edilmektedir."

