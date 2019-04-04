Portakal Çiçeği Karnavalı turizmcilerin yüzünü güldürdü
"Nisan'da Adana'da" temasıyla düzenlenen, yurt içinin yanı sıra yurt dışından da yoğun ilginin olduğu karnaval dolayısıyla otellerin doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.
Adana
Adana'da, "Nisan'da Adana'da" temasıyla bu yıl 7. kez düzenlenen, yurt içinin yanı sıra yurt dışından da yoğun ilginin olduğu Portakal Çiçeği Karnavalı dolayısıyla otellerin doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.
Her yıl renkli görüntülere sahne olan ve bu yıl 3-7 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen karnaval turizmcilerin yüzünü güldürdü.
Adana Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Tari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karnavala ilginin çok iyi olduğunu, yurt içi ve dışından çok sayıda kişinin kente geldiğini kaydetti.
Karnavalda eğlenceli etkinliklerin yanı sıra kültürel ve sanatsal aktivitelerin yer aldığını ifade eden Tari, "Karnaval dolayısıyla kentteki konaklama tesislerinin doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. İlimizin ekonomisine, tanıtımına çok büyük katkı sağlayan karnaval, Adana'mızın marka değerini ve imajını olumlu anlamda yükseltmekte." değerlendirmesinde bulundu.
Karnavalın simgesi durumundaki kostümlü kortej yürüyüşünün 6 Nisan'da yapılacağını belirten Tari, bu etkinliğin geçen yıl yaklaşık 200 binden fazla katılımla gerçekleştirildiğini hatırlattı.
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Adana Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) Başkanı Murat Şirin de karnavalın turizmcilerin yüzünü güldürdüğünü kaydetti.
Karnavala ilgilinin her yıl katlanarak arttığını dile getiren Şirin,"Keşke her gün böyle karnaval olsa. Karnaval süresince otellerimiz dolu. Hatay, Mersin, Osmaniye gibi çevre illerde bile otel bulmakta zorluk çekiliyor. Şu an 15 bin yatağımız var ve bunların hepsi dolu." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.