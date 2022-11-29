Dolar
18.63
Euro
19.31
Altın
1,755.82
ETH/USDT
1,207.90
BTC/USDT
16,375.00
BIST 100
4,962.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Polonya, 2023'ün ilk yarısında "gıdada sıfır KDV" uygulamasına devam edecek

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, gelecek yılın ilk yarısında "gıdada sıfır KDV" uygulamasının süreceğini söyledi.

Murat Temizer   | 29.11.2022
Polonya, 2023'ün ilk yarısında "gıdada sıfır KDV" uygulamasına devam edecek

Varşova

Morawiecki, başkent Varşova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyanın Kovid-19 salgınının yanı sıra "Rus emperyalizmiyle" mücadele ettiğini belirtti.

Enerji konusunda Rusya tarafından şantaj yapıldığını öne süren Morawiecki, bunun sadece Ukrayna ve Polonya değil tüm Avrupa'ya karşı bir eylem olduğunu ifade etti.

Morawiecki, Rusya'nın attığı adımlar nedeniyle yüksek enflasyonun ortaya çıktığını vurgulayarak, 2022'nin başında KDV oranının birçok üründe düşürüldüğünü anımsattı.

Hükümetin aldığı önlemlerle enflasyon oranının en az 3 puan düşük tutulduğunu dile getiren Morawiecki, "Polonya'da enflasyon şu anda yüzde 17 ile 18 arasında. Birçok ekonomiste göre önlemler olmasaydı yüzde 21-22 civarında olacaktı." dedi.

Morawiecki, enflasyonun bir gecede indirilemeyeceğini belirterek, "Tünelin sonundaki ışığı şimdiden görüyoruz. Birçok analist ve uzmana göre önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinden itibaren enflasyon güçlü bir düşüş eğiliminde olacak. Enflasyon önlemlerimiz çerçevesinde gıdada sıfır KDV uygulamamızı gelecek yılın ilk yarısında da sürdürme kararı aldık." diye konuştu.

Söz konusu önlemin yaklaşık 8 milyar zlotiye (1,7 milyar avro) mal olacağını söyleyen Morawiecki, işsizliğin artmaması için de gerekli adımların atılacağını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savunma Bakanı Akar, Fransa Savunma Bakanı Lecornu ile telefonda görüştü
AK Parti Düzce İl Koordinatörü Celal Erdoğan'ın cenazesi İstanbul'da toprağa verildi
Jandarmanın başvurusu üzerine 151 internet sitesine erişim engellendi
Selanik-İzmir gemi seferleri talep düşüklüğü nedeniyle durduruldu
Kars'ta bir köy kuduz nedeniyle karantinaya alındı

Benzer haberler

Polonya, 2023'ün ilk yarısında "gıdada sıfır KDV" uygulamasına devam edecek

Polonya, 2023'ün ilk yarısında "gıdada sıfır KDV" uygulamasına devam edecek

Almanya'da yıllık enflasyon kasımda geriledi

Polonya, Ukrayna'ya gönderilmezse Alman Patriotlarını teslim almaya hazır

Arjantin ile Polonya, Dünya Kupası'nda son 16 turu bileti için karşılaşacak

Arjantin ile Polonya, Dünya Kupası'nda son 16 turu bileti için karşılaşacak
Lewandowski, Dünya Kupası'ndaki ilk golünü attı

Lewandowski, Dünya Kupası'ndaki ilk golünü attı
Arjantin'i yenen Suudi Arabistan, Polonya karşısında

Arjantin'i yenen Suudi Arabistan, Polonya karşısında
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet