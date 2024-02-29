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Ekonomi

Paris'te geleneksel tarım fuarında 990 kilogramlık inek 17 bin avrodan alıcı buldu

Fransa'da 60 yıldır düzenlenen geleneksel Paris Uluslararası Tarım Fuarı'nda 990 kilogram ağırlığındaki inek yaklaşık 17 bin avroya satıldı.

Esra Taşkın  | 29.02.2024 - Güncelleme : 29.02.2024
Paris'te geleneksel tarım fuarında 990 kilogramlık inek 17 bin avrodan alıcı buldu Fotoğraf: Esra Taşkın/AA

Paris

Bu yıl 60'ıncısı düzenlenen Paris Uluslararası Fuarı ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Fuarda büyükbaş hayvanların bulunduğu 1. salonda "Aquitaine Sarışınları" olarak bilinen inek ırkını tanıtan stantta görevli Damien Blanc, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 26 Şubat'ta fuarda 990 kilogram ağırlığındaki bir ineğin yaklaşık 17 bin avrodan alıcı bulduğunu ifade etti.

Blanc, bu satışla rekor bir fiyata ulaştıklarını anlatarak, söz konusu hayvanın, Korsika Adası'nın Porto-Vecchio kentinde gelen bir kasap tarafından satın alındığını belirtti.

Kasabın bu ineği dükkanının reklamını yapmak ve vitrininde sergilemek için satın aldığını söyleyen Blanc, bu durumun işini daha iyi yapmasına ve hayvanlarını daha iyi yetiştirmesine teşvik ettiğine dikkati çekti.

Blanc, "Aquitaine sarışını güneybatıya ait bir ırk. Büyük hacmi olan bir ırk." diyerek, fuarda bu inekleri ziyaretçilere tanıttıklarını belirtti.

Tarn vilayetinde hayvan yetiştiriciliği yapan Blanc, "Bu ırkın çok getirisi var, kasaplar mutlular çünkü bu ırkta kemikten daha fazla kas var." dedi.

Paris Uluslararası Tarım Fuarı, Fransız tarım sektörü ve hayvan yetiştiriciliğinin tanıtımını yapan başat etkinlik olarak biliniyor.

Yüz binlerce ziyaretçi ağırlayan geleneksel fuara, cumhurbaşkanı da dahil önde gelen siyasiler katılım gösteriyor.

Fuar 3 Mart'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

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