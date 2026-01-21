Dolar
Ekonomi

Papara'nın faaliyet izninin iptaline ilişkin karar kaldırıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Papara Elektronik Para AŞ'nin faaliyet izninin iptaline ilişkin kararını kaldırdı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 21.01.2026 - Güncelleme : 21.01.2026
Papara'nın faaliyet izninin iptaline ilişkin karar kaldırıldı

İstanbul

TCMB'nin Papara'nın faaliyet izninin iptaline ilişkin kararının kaldırılmasına yönelik tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ankara 25. İdare Mahkemesinin şirketin faaliyet izninin iptaline yönelik yürütmeyi durdurması kararı gereğince Papara'nın faaliyet iznini iptal eden karar kaldırıldı.

