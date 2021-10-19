Dolar
9.31
Euro
10.85
Altın
1,780.31
ETH/USDT
3,730.20
BTC/USDT
60,918.00
BIST 100
1,433.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "TRT World Forum 2021"e video mesajla katılıyor.
logo
Ekonomi

Otomotiv sektöründen 9 ayda 8,8 milyar dolarlık 'yan sanayi' ihracatı

Türkiye'den ocak-eylül döneminde 8 milyar 774 milyon 829 bin dolarlık "otomotiv yan sanayi" ürünü ihraç edildi. İhracatın yaklaşık 4'te 1'i otomotivde en büyük pazar olan Almanya'ya gerçekleştirildi.

Cem Şan   | 19.10.2021
Otomotiv sektöründen 9 ayda 8,8 milyar dolarlık 'yan sanayi' ihracatı

Bursa

AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2021'in 9 ayında otomotiv yan sanayisinde 200'den fazla ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye dış satım gerçekleştirildi.

Geçen yılın ocak-eylül döneminde 6 milyar 510 milyon 535 bin dolar olan yan sanayi ihracatı, bu yılın 9 ayında yaklaşık yüzde 35 artarak 8 milyar 774 milyon 829 bin dolara yükseldi.

Yılın 9 ayında 21 milyar 248 milyon 339 bin dolar olan otomotiv endüstrisinin toplam dış satımının yüzde 41,3'ünü yan sanayi ürünleri oluşturdu.

İlk sırada Almanya var

Yan sanayide en fazla ihracat yapılan ülkelere bakıldığında ilk sırada otomotiv sektörünün ana pazarı Almanya yer aldı.

Almanya'ya 9 aylık yan sanayi ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,63 arttı. Geçen yılın ocak-eylül döneminde Almanya'ya 1 milyar 433 milyon 700 bin dolar olan yan sanayi ihracatı bu sene aynı dönemde 2 milyar 73 milyon 570 bin dolara çıktı. Bu rakamla, 9 aylık yan sanayi ihracatının yaklaşık 4'te 1'i bu ülkeye yapıldı.

Listenin 2'nci sırasındaki İtalya'ya artış yüzde 58,53 olarak kayıtlara geçti. 2020'nin 9 ayında 377 milyon 388 bin dolarlık yan sanayi ihracatının yapıldığı İtalya'ya bu sene aynı dönemde 598 milyon 283 bin dolarlık ürün satıldı.

Üçüncü sırada yer alan ABD'ye yan sanayi ihracatı yüzde 48,44 artış göstererek 358 milyon 296 bin dolardan 531 milyon 847 bin dolara yükseldi.

Bu dönemde Fransa'ya 473 milyon 259 bin dolar, Rusya 458 milyon 230 bin dolar, Birleşik Krallık'a 454 milyon 811 bin dolar, İspanya 384 milyon 104 bin dolar ihracat gerçekleştirildi.

Yılın 9 ayında 100 milyon doların üzerinde dış satım yapılan ülke sayısı 15 oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avustralya Açık'a aşı yaptırmayan tenisçiler katılamayacak
AB'de en fazla aşı karşıtı vatandaşların bulunduğu Bulgaristan ve Romanya'da vaka sayıları endişe veriyor
41 gün yoğun bakımda kalan aşı karşıtından aşı çağrısı
İki doz Kovid-19 aşısı olanların oranı 33 ilde yüzde 75'i geçti
Ukrayna'da günlük en yüksek Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı kaydedildi

Benzer haberler

Otomotiv sektöründen 9 ayda 8,8 milyar dolarlık 'yan sanayi' ihracatı

Otomotiv sektöründen 9 ayda 8,8 milyar dolarlık 'yan sanayi' ihracatı

Bursa ipeği endüstriyel ürüne dönüşecek, kadınlar iş sahibi olacak

AB, 1 milyardan fazla Kovid-19 aşısı ihraç etti

Yalova'nın gemi ve yat ihracatı 9 ayda yaklaşık yüzde 53,5 arttı

Yalova'nın gemi ve yat ihracatı 9 ayda yaklaşık yüzde 53,5 arttı
Türkiye'nin mobilya ihracatı rekor kırmaya devam ediyor

Türkiye'nin mobilya ihracatı rekor kırmaya devam ediyor
Tavuk ayağı ile Çin'e giren Türk firma ada ülkelerine de açıldı

Tavuk ayağı ile Çin'e giren Türk firma ada ülkelerine de açıldı