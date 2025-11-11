Dolar
42.23
Euro
48.87
Altın
4,135.63
ETH/USDT
3,558.70
BTC/USDT
104,918.00
BIST 100
10,833.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara'da "Hedef Pazar ABD Zirvesi"nde konuşuyor
logo
Ekonomi

Bakan Bolat: İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi ekimde son 17 ayın en yüksek değerine ulaşmıştır

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin ekimde 52,4'e yükselerek son 17 ayın en yüksek değerine ulaştığını belirtti.

Mert Davut  | 11.11.2025 - Güncelleme : 11.11.2025
Bakan Bolat: İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi ekimde son 17 ayın en yüksek değerine ulaşmıştır

Ankara

Bolat, yaptığı yazılı açıklamada, ekim ayı İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi ile TÜİK tarafından açıklanan eylül ayı sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İSO endeksinin eylül ayında 51,7 seviyesinde olduğuna işaret eden Bolat, "Endeks, eşik değer 50'nin üzerinde seyretmeye devam etti. İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, ekimde 52,4'e yükselerek son 17 ayın en yüksek değerine ulaşmıştır. Böylece, Mayıs 2024'ten bu yana en belirgin iyileşme kaydedilmiş ve ekim verileriyle beraber Türk imalatçılarının ihracat iklimindeki kesintisiz iyileşme trendi 22'nci aya taşınmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, ekimde başta Almanya, ABD ve İtalya olmak üzere birçok önemli ihracat pazarında ekonomik aktivite artışının hız kazandığını aktararak, "Türkiye'nin imalat sektörü ihracatının yaklaşık 5'te 1'ini oluşturan bu üç pazarda büyümenin hızlanması, ihracatçılarımız açısından olumlu görünümü desteklemiştir. Almanya'da ekonomik aktivite son iki buçuk yılın en hızlı artışını kaydederken büyüme hızları ABD'de son iki ayın, İtalya'da ise son 19 ayın en yüksek seviyelerinde gerçekleşmiştir." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin üçüncü büyük ihracat pazarı Birleşik Krallık'ta, eylüldeki sınırlı gerilemenin ardından üretimin ekimde yeniden artışa geçtiğini belirten Bolat, Birleşik Arap Emirlikleri'nde ekonomik aktivitenin eylüle göre bir miktar yavaşlamakla birlikte artış göstermeye devam ettiğini, Suudi Arabistan'ın da üretim artışında Tayland ve Hindistan'ın önünde yer aldığını bildirdi.

"Sanayi üretimi üçüncü çeyrekte yüzde 5,1 arttı"

Bolat, sanayi üretiminin de eylülde bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,9 arttığına işaret ederek, "Söz konusu güçlü artışta yüksek teknoloji üretiminin yıllık yüzde 29 (katkısı 1,5 puan), aylık yüzde 15,4 artması (katkısı 0,9 puan) etkili oldu. Böylelikle sanayi üretim endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 5,1 artmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yılın ocak-ekim döneminde ihracatın, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,9 artışla 224,6 milyar dolar olduğunu anımsatan Bolat, yıllıklandırılmış bazda da ihracatın yüzde 3,1 artışla 270,2 milyar dolara ulaştığını hatırlattı.

Bolat, bu yılın 10 ayında orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatının toplam imalat sanayi ihracatı içindeki payının yüzde 42,8'e yükseldiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İhracatta kaydedilen performans, sanayi üretimindeki artışın lokomotifi olmuştur. Ülkemizin üretim ve ihracat kapasitesini, yüksek teknoloji ve katma değerli ürünlerimiz itibarıyla daha da güçlendirmeye kararlıyız. İhracatımızın artışında, dış talep şartlarında izlenen toparlanmaya ek olarak etkin destek mekanizmaları ve yürüttüğümüz güçlü ticaret diplomasisinin etkili olduğunu değerlendiriyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu alandaki çalışmalarımızın yanında inovasyon ve teknoloji temelli dönüşüm adımlarımızla üretim ve ihracat kapasitemizi daha da güçlendirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan'dan "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" paylaşımı
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan "Milli Ağaçlandırma Günü" paylaşımı
İstanbul trafiği itfaiyenin yangınlara varış süresini uzattı
Kapalıçarşı'daki döviz istasyonları üzerinden para aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 4. operasyon

Benzer haberler

Bakan Bolat: İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi ekimde son 17 ayın en yüksek değerine ulaşmıştır

Bakan Bolat: İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi ekimde son 17 ayın en yüksek değerine ulaşmıştır

ABD’deki hükümet kapanması nedeniyle NATO müttefiklerine silah satışının ertelendiği öne sürüldü

Türkiye'nin un ihracatı ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 41 artış gösterdi

"Türkiye Logistics Summit 2025" İstanbul'da düzenlendi

"Türkiye Logistics Summit 2025" İstanbul'da düzenlendi
Malatya kayısısı lisanslı depo sayesinde dünya pazarındaki yerini korudu

Malatya kayısısı lisanslı depo sayesinde dünya pazarındaki yerini korudu
Ticaret Bakanı Bolat: e-ihracat destek paketi adında bir kredi programının müjdesini veriyoruz

Ticaret Bakanı Bolat: e-ihracat destek paketi adında bir kredi programının müjdesini veriyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet