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Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstüdağ ve A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörlüğüne getirilen Daniele Santarelli, İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor.
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Ekonomi

Otomotiv sektörü 2023 yılında 34 milyar dolarlık ihracat hedefliyor

Türkiye'nin ihracatında önemli rol üstlenen otomotiv sektörü 2023 yılında 34 milyar dolarlık dış satım hedefliyor.

Sinan Balcıkoca   | 04.01.2023
Otomotiv sektörü 2023 yılında 34 milyar dolarlık ihracat hedefliyor

Bursa

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye otomotiv endüstrisinin 2022 yılı ihracatı 2021'e kıyasla yüzde 5,7 artarak 30 milyar 996 milyon dolar oldu.

Aralık 2022'de ise yüzde 6,7 artışla 3 milyar 157 milyon dolar ihracata imza atan otomotiv endüstrisi, aylık bazda tarihindeki en yüksek ihracat rakamına ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, çip krizinin etkilerinin sürdüğü, yüksek enflasyon, artan enerji maliyetleri ve küresel resesyon riski gibi faktörlerle katlanarak büyüyen sorunların, Rusya-Ukrayna savaşı ile iyice derinleştiği zorlu bir yılı geride bıraktıklarını bildirdi.

En büyük pazar Avrupa başta olmak üzere ekonomide yaşanan yavaşlama ve talep değişimlerine rağmen 2022 yılı boyunca otomotiv ihracatında artış kaydettiklerini belirten Çelik, "2022 yılını yaklaşık 31 milyar dolar ile kapatıyoruz. Sektör için 2023 yılı ise ayrı bir anlam taşıyor. Cumhuriyetimizin 100. yılı şerefine bu yıl hedeflediğimiz 34 milyar dolarlık ihracatla ülke ihracatındaki sektörel şampiyonluğumuzu yeniden devralmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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