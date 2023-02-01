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Ekonomi

OPEC+ grubu "üretimi günlük 2 milyon varil azaltma kararına" bağlı kalacak

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, 5 Ekim 2022'de aldığı "2023'ün sonuna kadar üretimi günlük 2 milyon varil azaltma kararını" sürdüreceğini duyurdu.

Aşkın Kıyağan   | 01.02.2023
OPEC+ grubu "üretimi günlük 2 milyon varil azaltma kararına" bağlı kalacak

Viyana

Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin oluşturduğu OPEC+ grubunun Ortak Bakanlar İzleme Komitesi'nin (JMMC) 47'nci toplantısı çevirim içi olarak gerçekleştirildi.

OPEC'ten yapılan yazılı açıklamada, komitenin Kasım ve Aralık 2022 dönemlerinde ham petrol verilerini değerlendirdiği kaydedildi.

Açıklamada, OPEC+ grubunun, 5 Ekim 2022'deki 33'üncü OPEC ve OPEC dışı Bakanlar Toplantısı'nda alınan ve bu yılın sonuna kadar sürecek günlük 2 milyon varil kesinti kararına bağlı kalacakları ifade edildi.

Tüm taraf ülkelerin alınan karara tam uyum ve fazla üretimi telafi etme mekanizmasına bağlı kalmasının önemine işaret edilen açıklamada, bir sonraki JMMC toplantısının 3 Nisan 2023'te yapılacağı bilgisi paylaşıldı.



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