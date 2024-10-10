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Ekonomi

New York borsası yüksek gelen enflasyon verilerinin ardından düşüşle açıldı

New York borsası, ABD'de eylül ayına ilişkin enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi sonrası güne düşüşle başladı.

Dilara Zengin Okay  | 10.10.2024 - Güncelleme : 10.10.2024
New York borsası yüksek gelen enflasyon verilerinin ardından düşüşle açıldı

Washington

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,14 azalarak 42.446,37 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,24 azalışla 5.778,36 puana ve ​Nasdaq endeksi yüzde 0,50 kayıpla 18.200,61 puana indi.

ABD'de enflasyon verilerinin tahminlerin üzerinde gerçekleşmesi ve işsizlik maaşı başvurularının beklentileri aşmasının ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerinin hızını yavaşlatabileceğine dair beklentilerle pay piyasalarında negatif bir seyir izleniyor.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda 2,4 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de eylülde aylık yüzde 0,3 ve yıllık 3,3 artarak beklentilerin üzerinde seyir izledi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 5 Ekim ile biten haftada 258 bine yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Böylece, işsizlik maaşına başvuranların sayısı, Ağustos 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularındaki artışta Helene Kasırgası ile işçi grevlerinin de kısmen etkili olduğunu belirtti.

Söz konusu verilerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in kasımda 25 baz puanlık faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 88 seviyesinde seyrederken, yüzde 11 ihtimalle faiz oranlarını sabit tutacağı öngörülüyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4'ün üzerindeki seyrini sürdürdü.

Dolar endeksi yüzde 0,02 azalışla 102,66 seviyesine gerilerken, avro/dolar paritesi yüzde 0,02 artışla 1,094 seviyesine tırmandı.

Kurumsal tarafta ise şirket bilançoları takip edilirken, Delta Air Lines'ın hisseleri, şirketin üst yöneticisinin, ABD'deki başkanlık seçimleri öncesinde seyahat talebindeki olası yavaşlama nedeniyle dördüncü çeyrekte gelirlerinin olumsuz etkilenebileceği konusunda uyarması sonrası yüzde 2'nin üzerinde değer kaybetti.

Analistler, ABD'nin bazı büyük bankalarının yarın açıklanacak bilançolarının yatırımcılar tarafından beklendiğini belirtti.

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