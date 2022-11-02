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Ekonomi

New York borsası Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının ardından düşüşle kapandı

New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz artırımlarına devam edeceklerinin sinyalini vermesi sonrası günü sert düşüşle tamamladı.

Dilara Zengin Okay   | 02.11.2022
New York borsası Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının ardından düşüşle kapandı

Washington

Kapanışta Dow Jones endeksi, 500 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,55 azalışla 32.147,76 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 2,51 azalarak 3.759,49 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,36 kayıpla 10.524,80 puana indi.

Fed, bugünkü toplantısında politika faizini art arda dördüncü kez 75 baz puan artırarak 14 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 3,75-4,00 aralığına çıkardı.

Bankadan yapılan açıklamada, enflasyonu düşürme kararlılığı vurgulanırken, faiz artışlarının hızının belirlenmesinde kümülatif sıkılaşma, para politikasının ekonomik faaliyeti ve enflasyonu etkilemesindeki gecikmeler, ekonomik ve finansal gelişmelerin dikkate alınacağı aktarıldı.

Fed Başkanı Powell ise faiz kararının açıklanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, faiz artırımlarına ara vermeyi düşünmek için çok erken olduğunu söyledi.

Powell, "Hala gidecek yolumuz var ve son toplantımızdan bu yana gelen veriler, nihai faiz oranlarının önceden beklenenden daha yüksek olacağını gösteriyor." diye konuştu.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre özel sektör istihdamı ekimde beklentileri aştı.

ADP Araştırma Enstitüsü verilerine göre, özel sektör istihdamı, ekimde 239 bin artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş kaydetti. Beklentileri aşan özel sektör istihdamı, agresif faiz artışlarına rağmen iş gücü piyasasının sıkı kalmaya devam ettiğini gösterdi.

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