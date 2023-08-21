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İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki kültür merkezinde çıkan yangına müdahale ediliyor.
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Ekonomi

Mobilya, kağıt ve orman ürünlerinin 7 aylık ihracatı 4,5 milyar doları aştı

Türkiye'nin mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı ocak-temmuz döneminde 4,5 milyar doları geçti.

Uğur Aslanhan  | 21.08.2023 - Güncelleme : 21.08.2023
Mobilya, kağıt ve orman ürünlerinin 7 aylık ihracatı 4,5 milyar doları aştı

İstanbul

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, temmuzda Türkiye'nin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4 artarak 20 milyar dolar oldu.

Bu yıl ihracat hedefini 10 milyar dolar olarak belirleyen mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü ise temmuzda 609 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdi. Sektörün ocak-temmuz dönemi ihracatı ise 4,58 milyar dolara yükseldi.

Sektörün en önemli ürün gruplarından birisini oluşturan mobilyada ise temmuz ihracatı 343 milyon dolar olarak gerçekleşti. Mobilyada 7 aylık toplam ihracat 2,61 milyar dolar seviyesine çıktı.

Irak'a yapılan ihracat 500 milyon doları aştı

Mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde 7 aylık dönemde en yüksek ihracat yapılan ülkelerin başında 577,6 milyon dolarla Irak geldi. Onu 238,6 milyon dolarla İsrail, 229 milyon dolarla Birleşik Krallık, 196,3 milyon dolarla Almanya, 171,2 milyon dolarla İran izledi.

Söz konusu dönemde Rusya'ya yapılan mobilya ihracatı yüzde 55,3 artışla 131,5 milyon dolar oldu.

"Sektörün yeni ihracat hedefi İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleri

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Özkan, sektörde seçimlerin de geride kalmasıyla yatırımların hızlandığını ve böylelikle sektörün önünün daha açık olduğunu bildirdi.

Diğer sektörlerde daha sakin geçen yaz mevsiminin kendileri için çok verimli olduğunu kaydeden Özkan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu süreçte ihracat oranlarımızı artırırken bir yandan da yeni ihracat stratejileri belirleyip kısa ve orta vadede hedeflediğimiz rekorlara ulaşmayı hedefliyoruz. Bunun için Ticaret Bakanlığının geçtiğimiz yıl başlattığı Uzak Ülkeler Stratejisi'nin yanına İslam İşbirliği Teşkilatı Ülkeleri Stratejisi'ni de ekledik ve ihracat rotamızı genişlettik. Bu doğrultuda oluşturacağımız heyetlerle 57 üyesi bulunan İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerine ziyaretlerde bulunup oraların ihtiyaçlarına uygun ihracat stratejileri geliştireceğiz. Bu pazarlarda zayıf olmasak da ülkelerin potansiyel durumları göz önüne alındığında ihracattan daha fazla pay şansımız da son derece yüksek."

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