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Ekonomi

Serbest bölgeler mayısta 1 milyar 180 milyon dolarlık ihracatla rekor kırdı

Ticaret Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren serbest bölgelerin mayıs ihracatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11,2 artarak 1 milyar 180 milyon dolarla rekor seviyeye ulaştı.

Zeynep Duyar  | 11.06.2025 - Güncelleme : 11.06.2025
Serbest bölgeler mayısta 1 milyar 180 milyon dolarlık ihracatla rekor kırdı

Ankara

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, serbest bölgeler Türkiye'nin yatırım, üretim ve ihracatına önemli katkılar sağlıyor. Geçen yıl mayısta 1 milyar 60 milyon dolar olan serbest bölgelerin ihracatı, geçen ay yüzde 11,2'lik artışla 1 milyar 180 milyon dolara yükseldi. Bu rakam, serbest bölgeler tarihindeki en yüksek mayıs ayı ihracatı olarak kayıtlara geçti.

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Dış ticaret dengesine de güçlü katkı sağlayan serbest bölgelerde, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 163'e ulaştı. Bu oran, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 33 puanlık bir artışı gösteriyor. Dış ticaret fazlası 244 milyon dolardan 456 milyon dolara yükseldi.

En fazla ihracat yapan bölge ise 288 milyon dolarla Ege Serbest Bölgesi oldu. Geçen yılın aynı ayına göre ihracatını 36 milyon dolar (yüzde 14,4) artıran bölge liderliğini bu yıl da korudu.

İlk 5 ayda ihracat yüzde 3,9 yükseldi

Ekonomik dinamizmi ve üretim gücünü de gösteren serbest bölgeler, ihracattaki ivmesini bu yılın ilk yarısında da sürdürüyor.

Ocak-mayıs döneminde serbest bölgelerden yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 artarak 5,25 milyar dolara çıktı. Böylece serbest bölgeler, ocak-mayıs döneminde de tüm zamanların en yüksek ihracat seviyesine ulaştı.

Bu rakamla serbest bölgeler, Türkiye'nin en çok ihracat gerçekleştiren illeri İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara ve İzmir'in ardından sıralamadaki yerini aldı.

Orta-ileri ve yüksek teknoloji ihracatı önde

Türkiye'de ilki 1985'te açılan, toplam 26 bin dönüm arazi üzerinde kurulu, 19 serbest bölge bulunuyor. Bu bölgelerde 515'i yabancı sermayeli, toplam 2 bin 18 firma faaliyet gösteriyor ve yaklaşık 100 bin kişiye istihdam sağlanıyor.

Ülke ihracatının yaklaşık yüzde 5'i serbest bölgelerden gerçekleştirilirken, yüksek teknolojili ürün ihracatında da bu bölgeler öncü bir rol üstleniyor.

Bu yılın ocak-mayıs döneminde söz konusu bölgelerden yapılan ihracatın yüzde 57'si orta-ileri ve yüksek teknolojili ürünlerden oluştu.

Ticaret Bakanlığı, gelecek dönemde faaliyete geçirmeyi planladığı yeni serbest bölgelerle teknoloji odaklı ve yüksek katma değerli üretime dayalı stratejik ihracat üsleri oluşturma hedefinin süreceğinin de altını çizdi.

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