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Ekonomi

Mısır: Süveyş Kanalı'nda gemi trafiği 2022'de yüzde 15 arttı

Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Usame Rabi, bu yıl toplamda 23 bin geminin kanalı kullandığını belirterek, elde edilen gelirin 8 milyar dolara yaklaştığını söyledi.

Mohammad Farid Mahmoud Abdullah, Ekrem Biçeroğlu   | 22.12.2022
Mısır: Süveyş Kanalı'nda gemi trafiği 2022'de yüzde 15 arttı

Kahire

Mısır, Süveyş Kanalı'ndan geçen gemi sayısında 2021 yılına göre yüzde 15 artış olduğunu açıkladı.

Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Usame Rabi, düzenlediği basın toplantısında, gemi trafiği ile ilgili 2022 verilerini paylaştı.

Süveyş Kanalı'ndan geçen gemi sayısının geçen yıla göre yüzde 15 arttığına işaret eden Rabi, bu sene toplamda 23 bin geminin kanalı kullandığını söyledi.

Kanaldan elde edilen gelirde yüzde 25 artış yaşandığını belirten Rabi, 2022 yılında sağlanan kazancın 8 milyar dolara yaklaştığını kaydetti.

Mısır Meclisi, 20 Aralık'ta Süveyş Kanalı'nın varlıklarının satışına ve kiralanmasına izin veren "tartışmalı yasa tasarısını" prensipte onaylamıştı.

Mısır Temsilciler Meclisi'ndeki Ortak Komitenin yazılı açıklamasına göre yasa tasarısı, Süveyş Kanalı İdaresi'ne ait bir fon oluşturulmasını ve bu fonun, Kanal İdaresi'nin elde ettiği gelire katkı sunmasını ve yatırımlarında sürdürülebilir kalkınma sağlanmasını amaçlıyor.

Tasarının yasalaşması durumunda Kanal İdaresi'ne, "kurumun sabit ve taşınabilir mallarını satma, satın alma, kiralama, işletme ve bunlardan kurumun geleceği için yararlanmaya izin verilmesi" öngörülüyor.

Süveyş Kanalı

Gemi geçişine 17 Kasım 1869'da açılan kanalın yapımı 10 yıl sürdü. Kanalın yapımında 1 milyondan fazla Mısırlı çalıştı. Akdeniz ve Kızıldeniz'i birbirine bağlayan 193 kilometre uzunluğundaki kanal, 220 metre genişlik ve 24 metre derinliğe sahip.

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