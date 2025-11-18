Dolar
42.33
Euro
49.07
Altın
4,064.04
ETH/USDT
3,140.50
BTC/USDT
93,440.00
BIST 100
10,728.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Microsoft, Nvidia ve Anthropic stratejik ortaklık kurdu

Nvidia, Anthropic'e 10 milyar dolara kadar, Microsoft 5 milyar dolara kadar yatırım yapacak.

Dilara Zengin Okay  | 18.11.2025 - Güncelleme : 18.11.2025
Microsoft, Nvidia ve Anthropic stratejik ortaklık kurdu

Washington

ABD'li teknoloji şirketi Microsoft, çip üreticisi Nvidia ve yapay zeka şirketi Anthropic, stratejik ortaklık kurduklarını duyurdu.

Şirketlerden yapılan ortak açıklamada, Anthropic'in hızla büyüyen Claude yapay zeka modelini Microsoft Azure üzerinde ölçeklendireceği ve bunun Nvidia tarafından destekleneceği belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bunun Claude'a erişimi artıracağı ve Azure kurumsal müşterilerine genişletilmiş model seçeneği ve yeni kabiliyetler sunacağı aktarılan açıklamada, Anthropic'in 30 milyar dolarlık Azure işlem kapasitesi satın alma ve bir gigavata kadar ek işlem kapasitesi sözleşmesi yapma taahhüdünde bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, ortaklık kapsamında Nvidia ve Microsoft'un Anthropic'e sırasıyla 10 milyar dolar ve 5 milyar dolara kadar yatırım yapmayı taahhüt ettiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ankara Büyükelçisi onuruna Ankara'da hatıra ormanı kuruldu
Bakan Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğüne 496 sözleşmeli personel alınacağını bildirdi
Fatih'teki zehirlenme olaylarına ilişkin şüphelilerin ifadelerine ulaşıldı
Fatih'te zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybeden ailenin ön otopsi raporu hazırlandı
Başkentte ANKARAY'da meydana gelen arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşandı

Benzer haberler

Microsoft, Nvidia ve Anthropic stratejik ortaklık kurdu

Microsoft, Nvidia ve Anthropic stratejik ortaklık kurdu

Küresel piyasalar haftaya yön arayışıyla başladı

Beyaz Saray, Nvidia'nın en gelişmiş çipini Çin'e satamayacağını belirtti

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet