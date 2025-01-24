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Ekonomi

Meta, yapay zeka için bu yıl 60 milyar doların üzerinde harcama yapmayı planlıyor

Sosyal medya platformları Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, yapay zeka altyapısına yönelik bu yıl 60 - 65 milyar dolar harcama yapmayı planladıklarını duyurdu.

Dilara Zengin Okay  | 24.01.2025 - Güncelleme : 24.01.2025
Meta, yapay zeka için bu yıl 60 milyar doların üzerinde harcama yapmayı planlıyor

Washington

Zuckerberg, konuya ilişkin Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, bu yılın yapay zeka için belirleyici olacağını vurguladı.

Yapay zeka aracı "Meta AI"nın bu yıl 1 milyardan fazla kişiye hizmet veren "lider" asistan olmasını beklediğini belirten Zuckerberg, ayrıca yapay zeka modeli Llama 4'ün en gelişmiş model haline geleceğini ve AR-GE çalışmalarına artan miktarda kod katkısında bulunmaya başlayacak bir yapay zeka mühendisi geliştireceklerini kaydetti.

Zuckerberg, bunun için Meta'nın Manhattan'ın önemli bir bölümünü kaplayacak kadar büyüklükte, 2 gigavatın üzerinde kapasiteye sahip bir veri merkezi inşa ettiğini aktardı.

Bu yıl yaklaşık 1 gigavatlık işlem kapasitesini devreye alacaklarını belirten Zuckerberg, yılı 1,3 milyondan fazla grafik işlem birimi (GPU) ile tamamlayacaklarını bildirdi.

Zuckerberg, "Yapay zeka ekiplerimizi önemli ölçüde büyütürken, bu yıl sermaye harcamalarına 60-65 milyar dolar ayırmayı planlıyoruz ve gelecek yıllarda da yatırım yapacak sermayeye sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bunu "çok büyük" bir çaba olarak niteleyen Zuckerberg, bunun gelecek yıllarda temel ürünlerini ve işlerini yönlendireceğini, "tarihi inovasyonun" kapısını açacağını ve ABD'nin teknoloji liderliğini genişleteceğini ifade etti.

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