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Ekonomi

MESS Başkanı Akkol: MESS Teknoloji Merkezi, sanayinin dijital dönüşümüne yön verecek

Akkol, "MESS Teknoloji Merkezi, ülkemizin geleceğinde bir dönüm noktası olacak. Daha fazla istihdam ve milli gelir için sanayimizin dijital dönüşümünü yönlendirecek" dedi.

Abdulkadir Günyol   | 03.09.2020
MESS Başkanı Akkol: MESS Teknoloji Merkezi, sanayinin dijital dönüşümüne yön verecek

İstanbul

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan MESS Teknoloji Merkezi'nin, Türkiye'nin geleceğinde bir dönüm noktası olacağını belirterek, "Daha fazla istihdam ve milli gelir için sanayimizin dijital dönüşümünü yönlendirecek. Ülkemizin yarınlara açılan kapısı olacak." ifadesini kullandı.

MESS'ten yapılan açıklamaya göre, 200 milyon TL'nin üstünde yatırımla hayata geçirilen MESS Teknoloji Merkezi, sanayi şirketlerinde verimi yükselterek milli geliri ve istihdamı artıracak. İstanbul Ataşehir'de 10 bin metrekare alan üzerinde kurulan teknoloji merkezi, bir sanayi şirketinin dijital dönüşümü için gereken bütün hizmetleri tek çatı altında sunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, MESS Teknoloji Merkezi'nin Türkiye'nin güçlü yarınları için bir dönüm noktası olacağını belirterek, merkezin Türkiye'yi sanayide dönüşümün lider ülkesi yapacağını aktardı.

Akkol, "MESS Teknoloji Merkezi, dünyanın en büyük dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezi. Merkezimiz, sanayinin dijital dönüşümünü yönlendirecek, milli geliri ve istihdamı artıracak. Üyelerimizin dijital dönüşüm yolculuğunda yanlarında olacağız. Burası, ülkemizin yarınlara açılan kapısı olacak." ifadelerini kullandı.

MESS olarak, 241 üye ile sanayinin birikimini ve geleceğini temsil ettiklerini belirten Akkol, "Ekonomiye her yıl 30 milyar doların üzerinde katkıda bulunuyoruz. Ülkemizde ihracatın yüzde 37'sini MESS üyeleri gerçekleştiriyor. Üyelerimiz; 200 bini aşkın çalışma arkadaşımızı istihdam ediyor, 1 milyona yakın vatandaşımıza da dolaylı istihdam sağlıyor. MESS Teknoloji Merkezi de ülkemizin geleceğinde bir dönüm noktası olacak. Daha fazla istihdam ve milli gelir için sanayimizin dijital dönüşümünü yönlendirecek. Ülkemizin yarınlara açılan kapısı olacak." ifadelerini kullandı.

"Merkezimizde Türkiye ve dünya ölçeğinde birçok ilke imza attık"

MESS Teknoloji Merkezi'nin, dünya ve Türkiye ölçeğinde birçok ilke sahip olduğunu vurgulayan Akkol, şunları aktardı:

"Teknoloji merkezimiz, dünyada ve Türkiye’de 20'den fazla ilk uygulama ve teknolojiyi içeriyor. Merkezin içindeki dijital fabrikamız; tedarik zincirinden satış tahminlemeye, üretim sistemlerinden kalite yönetimine kadar uçtan uca entegre altyapıya sahip Türkiye'deki ilk dijital üretim tesisi. Gerçek üretim de yapılan tesis, Türkiye'deki 5G teknolojisi ile destekli ilk fabrika olma özelliğini taşıyor. Aynı zamanda sunduğu 100'den fazla üretim senaryosuyla da dünyadaki en gelişmiş dijital fabrika. Dijital fabrikamız, gerçek üretim tesislerinde kullanılan kontrol sistemiyle entegre edilmiş, dünyadaki ilk sanal demir-çelik tesisine de sahip."

"Dünyadaki en büyük 'sanayide dijital dönüşüm' hizmeti"

MESS üyelerinin, öncelikle dijital dönüşümün neresinde olduklarını tespit edeceklerini ve ilerlemeleri için somut projelerle bir yol haritası sunacaklarını bildiren Akkol, "Bu hizmetimiz, yaygın erişimi ve kapsamıyla dünyadaki en büyük 'sanayide dijital dönüşüm' hizmeti. MESS olarak, Türkiye'nin en geniş ve kapsamlı Sanayide Dijital Dönüşüm eğitim programını sunuyoruz. Şirket üst yöneticisinden operatöre, mühendisinden işçisine 5 yılda 250 bin kişiye toplam 2 milyon saatten fazla eğitim vereceğiz. Teknolojiyi, akademiyi, girişimcileri, araştırma enstitülerini kapsayan, en güçlü ekosistemi de üyelerimize sunuyoruz. Oluşturduğumuz platformda üyelerimizi, dünya çapında başarılara imza atmış 40'tan fazla teknoloji ve çözüm sağlayıcısıyla bir araya getiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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