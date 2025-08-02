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Ekonomi, Teknoloji, Savunma sanayisi

Savunma ve havacılıkta ihracat artışı sürüyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma ve havacılık sanayisinin temmuz ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 128,4 artışla 989,6 milyon dolara ulaştığını bildirdi.

Firdevs Bulut Kartal  | 02.08.2025 - Güncelleme : 02.08.2025
Savunma ve havacılıkta ihracat artışı sürüyor

Ankara

Görgün, savunma ve havacılık ihracat rakamlarına ilişkin milli sosyal medya platformu NeXT Sosyal'den yaptığı açıklamada, sektörün ihracat artışının devam ettiğini belirtti.

Haluk Görgün, şunları kaydetti:

"2025 yılı temmuz ayında, savunma ve havacılık sanayiimiz 2024 yılına oranla yüzde 128,4 artışla 989,6 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Ocak-temmuz döneminde toplam ihracat yüzde 38,6 artışla 4 milyar 591 milyon dolara yükseldi.

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Bu gelişmeler, sürdürülebilir üretim ve ihracat politikalarının sonuçlarını göstermekte, ürün çeşitliliği, platform bazlı çözümler ve sistem ihracatı stratejisinin etkisini yansıtmaktadır.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, yerlileşme oranı yüksek çözümlerle küresel pazardaki konumumuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. Ana yüklenicilerden KOBİ'lere uzanan geniş sanayi yapımız, ihracat ekosisteminin temel taşı olmayı sürdürmektedir. Tüm firmalarımıza ve emek veren ekiplerimize katkılarından ötürü teşekkür ediyoruz."

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