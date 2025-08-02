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Teknoloji

NASA'nın Crew-11 ekibi, 15 saatlik yolculuğun ardından ISS'ye ulaştı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ile SpaceX işbirliğiyle gerçekleşen Crew-11 misyonu kapsamında uzaya gönderilen 3 astronot ve 1 kozmonot, yaklaşık 15 saat süren yolculuğun ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) vardı.

Zeynep Katre Oran  | 02.08.2025 - Güncelleme : 02.08.2025
NASA'nın Crew-11 ekibi, 15 saatlik yolculuğun ardından ISS'ye ulaştı

Cape Canaveral

NASA, Crew-11 ekibinin uzay yolculuğunu X hesabı üzerinden canlı olarak yayınladı.

SpaceX'e ait Falcon 9 roketi ve "Endeavour" ismi verilen Dragon kapsülü, Florida eyaletindeki NASA Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı.

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NASA astronotları Zena Cardman ve Mike Fincke, Japonya Uzay Araştırma Ajansından (JAXA) Kimiya Yui ile Rusya Federal Uzay Ajansından (Roscosmos) kozmonot Oleg Platonov'dan oluşan ekibi taşıyan kapsül, yaklaşık 15 saatlik yolculuğun ardından ISS'e ulaştı.

Yaklaşık altı ay ISS'de görev yapacak olan Crew-11 ekibi, Ay'ın güney kutbu yakınlarında iniş simülasyonları, mikro yerçekiminin astronotların görme yetisi üzerindeki etkilerini azaltmaya yönelik testler ve bitki hücrelerinin uzayda nasıl bölündüğünü inceleyen deneyler gerçekleştirecek.

NASA'dan yapılan açıklamada, Crew-11 ekibinin istasyona varmasının ardından, Mart 2025'te ISS'e ulaşan ve görevini tamamlayan Crew-10 ekibinin Dragon uzay aracıyla Dünya'ya dönüş hazırlıklarına başlayacağı belirtildi.

Crew-11, NASA'nın "Ticari Mürettebat Programı" kapsamında SpaceX işbirliğiyle yürütülen 11'inci operasyonel uçuş olma özelliği taşıyor.

SpaceX bu görevlerde Falcon 9 roketi ve Dragon uzay aracını sağlarken NASA astronot atamalarını yapıyor ve görevin bilimsel planlamasını yürütüyor.

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