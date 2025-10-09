Merkez Bankası toplam rezervleri 186 milyar 216 milyon dolara çıkarak rekor kırdı
Merkez Bankası toplam rezervleri, 3 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 263 milyon dolar yükselişle 186 milyar 216 milyon dolara çıkarak rekor kırdı.
İstanbul
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, X’te @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.