Ekonomi

Merkez Bankası toplam rezervleri 186 milyar 216 milyon dolara çıkarak rekor kırdı

Merkez Bankası toplam rezervleri, 3 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 263 milyon dolar yükselişle 186 milyar 216 milyon dolara çıkarak rekor kırdı.

Mahmut Çil  | 09.10.2025 - Güncelleme : 09.10.2025
İstanbul

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir.

