Merkez Bankası rezervleri 189,1 milyar dolar oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 2 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 782 milyon dolar azalarak 189 milyar 90 milyon dolara geriledi.
İstanbul
TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, 2 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 414 milyon azalarak 74 milyar 564 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 26 Aralık'ta 76 milyar 978 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Bu dönemde altın rezervleri de 2 milyar 368 milyon dolar azalışla 116 milyar 894 milyon dolardan 114 milyar 526 milyon dolara indi.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 2 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 782 milyon dolar azalarak 193 milyar 872 milyon dolardan 189 milyar 90 milyon dolara geriledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.