Dolar
43.05
Euro
50.31
Altın
4,422.86
ETH/USDT
3,097.40
BTC/USDT
89,900.00
BIST 100
12,091.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Suriye’de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG’nin saldırılarıyla başlayan çatışmalarla ilgili Halep kent merkezinden yayındayız.
logo
Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri 189,1 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 2 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 782 milyon dolar azalarak 189 milyar 90 milyon dolara geriledi.

Burhan Sansarlıoğlu  | 08.01.2026 - Güncelleme : 08.01.2026
Merkez Bankası rezervleri 189,1 milyar dolar oldu

İstanbul

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 2 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 414 milyon azalarak 74 milyar 564 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 26 Aralık'ta 76 milyar 978 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu dönemde altın rezervleri de 2 milyar 368 milyon dolar azalışla 116 milyar 894 milyon dolardan 114 milyar 526 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 2 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 782 milyon dolar azalarak 193 milyar 872 milyon dolardan 189 milyar 90 milyon dolara geriledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savunma Bakanlığı, 2025'te her hafta basın mensuplarını bilgilendirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş ve beraberindeki heyeti kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Özel'e 500 bin liralık tazminat davası
Ankara'da bazı ilçelerde su kesintileri sürüyor
Suları çekilen Manisa'daki Demirköprü Barajı yosunla kaplandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Merkez Bankası rezervleri 189,1 milyar dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 189,1 milyar dolar oldu

Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta azaldı

TCMB, Aralık Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nu yayımladı

Yıllık enflasyon 49 ayın en düşük seviyesine geriledi

Yıllık enflasyon 49 ayın en düşük seviyesine geriledi
Küresel piyasalar ABD'de açıklanacak istihdam verilerine odaklandı

Küresel piyasalar ABD'de açıklanacak istihdam verilerine odaklandı
Merkez Bankası rezervleri 193,9 milyar dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 193,9 milyar dolar oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet