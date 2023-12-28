Dolar
29.46
Euro
32.74
Altın
2,077.37
ETH/USDT
2,364.70
BTC/USDT
42,661.00
BIST 100
7,392.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Manisa’da Şehit Uzman Çavuş Vedat Öz Kızılay Özel Eğitim Anaokulu Açılış Töreni'nde konuşuyor
logo
Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri 145,5 milyar dolarla rekor kırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 22 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 925 milyon dolar artışla 145 milyar 453 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Murat Aslan  | 28.12.2023 - Güncelleme : 28.12.2023
Merkez Bankası rezervleri 145,5 milyar dolarla rekor kırdı

İstanbul

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 22 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 158 milyon dolar artışla 97 milyar 557 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 15 Aralık'ta 95 milyar 399 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 767 milyon dolar artarak 47 milyar 129 milyon dolardan 47 milyar 896 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 22 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 925 milyon dolar yükselişle 142 milyar 528 milyon dolardan 145 milyar 453 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Toplam rezervlerde mayıs sonundan 22 Aralık ile biten haftaya kadar geçen sürede artış, 46 milyar 995 milyon dolar olurken, söz konusu yükseliş yüzde 47,7'ye karşılık geldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Malatya'da yıkılma tehlikesi bulunan bina nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: (Sanayiye arz edilen doğal gaz) Bu yıl için böyle bir sıkıntı öngörmüyoruz
Bakan Uraloğlu, zincirleme kazanın yaşandığı Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanacak sürücüleri uyardı
Eski bakanlardan Yaşar Okuyan, Yalova'da son yolculuğuna uğurlandı
Muğla açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Merkez Bankası rezervleri 145,5 milyar dolarla rekor kırdı

TCMB'nin TL depo alım ihalesine 72 milyar 156 milyon liralık teklif geldi

TCMB'nin TL depo alım ihalesine 82 milyar 573 milyon liralık teklif geldi

TCMB'nin TL depo alım ihalesine 82 milyar 573 milyon liralık teklif geldi
Finansal piyasalarda 2023 böyle geçti

Finansal piyasalarda 2023 böyle geçti
TCMB'nin TL depo alım ihalesine 130 milyar 263 milyon liralık teklif geldi

TCMB'nin TL depo alım ihalesine 130 milyar 263 milyon liralık teklif geldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet