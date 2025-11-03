Dolar
Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri 185,5 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 24 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 12 milyar 936 milyon dolar azalarak 185 milyar 506 milyon dolar oldu.

Ali Canberk Özbuğutu  | 03.11.2025 - Güncelleme : 03.11.2025
Merkez Bankası rezervleri 185,5 milyar dolar oldu

İstanbul

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 24 Ekim itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 6 milyar 435 milyon dolar azalışla 80 milyar 838 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 17 Ekim'de 87 milyar 273 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 6 milyar 502 milyon dolar düşüşle 111 milyar 169 milyon dolardan 104 milyar 667 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 24 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 12 milyar 936 milyon dolar azalışla 198 milyar 442 milyon dolardan 185 milyar 506 milyon dolara geriledi.

TCMB rezervleri, Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
26.01.202448.00789.154137.161
23.02.202449.27182.479131.750
29.03.202454.37868.748123.126
26.04.202459.11364.967124.080
31.05.202459.74083.909143.648
28.06.202458.07784.833142.910
19.07.202459.21494.695153.910
29.08.202460.04389.329149.373
27.09.202463.56693.824157.390
25.10.202465.89493.504159.398
1.11.202466.61493.005159.619
13.12.202465.30798.175163.482
27.12.202464.31990.738155.057
24.01.202568.23299.328167.560
14.02.202572.475100.677173.152
14.03.202574.01398.069171.082
21.03.202574.78588.328163.114
04.04.202576.42277.838154.261
30.05.202583.16470.026153.190
05.06.202585.57370.306155.879
13.06.202586.54372.744159.289
20.06.202585.00170.697155.698
18.07.202585.26683.303168.567
25.07.202585.22386.625171.848
08.08.202586.75887.607174.365
15.08.202585.58290.928176.510
22.08.202585.23791.090176.327
29.08.202587.32691.031178.357
05.09.202590.93189.176180.107
26.09.202596.25486.699182.953
10.10.2025102.39787.337189.734
17.10.2025111.16987.273198.442
24.10.2025104.66780.838185.506
