Dolar
42.62
Euro
50.08
Altın
4,211.75
ETH/USDT
3,197.00
BTC/USDT
90,245.00
BIST 100
11,262.35
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ATO Congresium'da “TİSK 29. Olağan Genel Kurulu”nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da “TİSK 29. Olağan Genel Kurulu”nda konuşuyor.
logo
Ekonomi

Merkez Bankası politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 38'e çekti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 150 baz puan düşürerek yüzde 38'e çekti.

Ali Canberk Özbuğutu  | 11.12.2025 - Güncelleme : 11.12.2025
Merkez Bankası politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 38'e çekti

İstanbul

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, TCMB Başkanı Yaşar Fatih Karahan başkanlığında toplanan Kurul'un, politika faizinin yüzde 38'e indirilmesine karar verdiği bildirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kurulun ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 42,5'ten yüzde 41'e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 38'den yüzde 36,5'e indirdiği belirtildi.

Duyuruda, "Kasım ayında tüketici enflasyonu, gıda fiyatlarındaki gelişmelerle beklenenden düşük gerçekleşmiştir. Enflasyonun ana eğilimi eylül ayındaki artıştan sonra ekim ve kasım aylarında bir miktar gerilemiştir. Üçüncü çeyrekte dönemlik büyüme öngörülenden yüksek gerçekleşmiştir." ifadesine yer verildi.

Son çeyreğe ilişkin öncü göstergelerin, talep koşullarının dezenflasyon sürecine verdiği desteğin sürdüğüne işaret ettiği belirtilen duyuruda, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının iyileşme işaretleri göstermekle birlikte dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiği aktarıldı.

Duyuruda, fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşunun talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendireceği bildirilerek, "Kurul, politika faizine ilişkin atılacak adımları, enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilmektedir. Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda, para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır." denildi.

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizmasının ilave makroihtiyati adımlarla destekleneceğine vurgu yapılan duyuruda, likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçlarının etkili şekilde kullanılmaya devam edileceği kaydedildi.

Duyuruda, Kurulun, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyeceği vurgulandı.

Kurulun, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacağı aktarılan duyuruda, Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti'nin 5 iş günü içinde yayımlanacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Boş kalan hac kontenjanları için 18 Aralık'a kadar ek başvuru süresi tanındı
TOGEM-DER'in "Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı" Emine Erdoğan'ın katılımıyla açılacak
CANLI - Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Afetlerde kesintisiz iletişim için akademisyen ve amatör telsizciler işbirliği yaptı
Hakkari'deki kayak merkezi yeni sezon için gün sayıyor

Benzer haberler

Merkez Bankası politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 38'e çekti

Merkez Bankası politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 38'e çekti

Yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararında

AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

Küresel piyasalar Fed haftasına giriyor

Küresel piyasalar Fed haftasına giriyor
TCMB'nin "Ödemelerin Merkezi" isimli internet sitesi yayında

TCMB'nin "Ödemelerin Merkezi" isimli internet sitesi yayında
TCMB, Kasım Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nu yayımladı

TCMB, Kasım Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nu yayımladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet