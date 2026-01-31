Dolar
43.50
Euro
51.60
Altın
4,882.13
ETH/USDT
2,678.80
BTC/USDT
83,551.00
BIST 100
13,838.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

TCMB'den "Yönetilen/Yönlendirilen Fiyatlar Nedir?" başlıklı finansal okuryazarlık videosu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal okuryazarlık ve ekonomi eğitimi faaliyetleri kapsamında, "Herkes İçin Ekonomi" mikro sitesinde "Yönetilen/Yönlendirilen Fiyatlar Nedir?" başlıklı yeni bir video yayınladı.

Yunus Türk  | 31.01.2026 - Güncelleme : 31.01.2026
TCMB'den "Yönetilen/Yönlendirilen Fiyatlar Nedir?" başlıklı finansal okuryazarlık videosu

İstanbul

Yayınlanan videoda piyasada fiyatların arz ve talebe göre değiştiği ancak bazı mal ve hizmetlerin fiyatlarının doğrudan kamu kurumlarının kararları veya vergi düzenlemeleriyle şekillendiği belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Elektrik ve doğal gaz tarifeleri, köprü-otoyol, metro-otobüs ücretleri, şebeke suyu fiyatlarının doğrudan kamu kurumlarının kararları veya vergi düzenlemeleriyle şekillendiğine işaret edilen videoda, "İşte bunlara, doğrudan kamunun kontrolünde oldukları için 'Yönetilen/Yönlendirilen Fiyatlar' diyoruz. Peki bu ayrım neden önemli? Çünkü yönetilen/yönlendirilen fiyatlardaki artışlar, enflasyonu doğrudan etkiliyor." ifadelerine yer verildi.

2026 yılı için vergi ve harçlardaki artışın yeniden değerleme oranı olan yüzde 25,49 yerine yüzde 18,95 ile sınırlanarak dezenflasyona destek sağladığına dikkati çekilen videoda, "Kalıcı fiyat istikrarının sağlanması için para ve maliye politikası kadar, yönetilen ve yönlendirilen fiyatlar da önemli bir rol oynuyor." açıklaması yapıldı.

"Herkes İçin Ekonomi", ekonomi ve merkez bankacılığına yönelik ilgiyi canlı tutmak, bilgi ve farkındalık seviyesini yükseltmek için her hedef kitleye uygun içerikler sunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kars ve Tunceli'de kar, Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor
İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı
Türkiye ve dünya gündemi
Macaristan'da tutuklu bulunan Serdar Sertçelik Türkiye'ye getirildi
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

TCMB'den "Yönetilen/Yönlendirilen Fiyatlar Nedir?" başlıklı finansal okuryazarlık videosu

TCMB'den "Yönetilen/Yönlendirilen Fiyatlar Nedir?" başlıklı finansal okuryazarlık videosu

TCMB'den kredilerde ilave sıkılaşma adımları

TCMB'den "Hanehalkı Enflasyon Beklentileri ve Hissedilen Enflasyon" analizi

TCMB'den "2025 Yılı Hizmet Fiyatlarına Yakın Mercek: Alt Kalemler Ne Anlatıyor?" analizi

TCMB'den "2025 Yılı Hizmet Fiyatlarına Yakın Mercek: Alt Kalemler Ne Anlatıyor?" analizi
TCMB, 2025 yılı ödeme ve elektronik para kuruluşlarının gözetim ve denetim sonuçlarını açıkladı

TCMB, 2025 yılı ödeme ve elektronik para kuruluşlarının gözetim ve denetim sonuçlarını açıkladı
TCMB Başkanı Karahan: Hem kısa dönem göstergeler hem orta vadeli görünüm, dezenflasyonun süreceğini gösteriyor

TCMB Başkanı Karahan: Hem kısa dönem göstergeler hem orta vadeli görünüm, dezenflasyonun süreceğini gösteriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet