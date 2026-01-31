Dolar
43.49
Euro
51.61
Altın
4,855.77
ETH/USDT
2,692.10
BTC/USDT
84,069.00
BIST 100
13,838.29
logo
Ekonomi

TCMB'den kredilerde ilave sıkılaşma adımları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yabancı para krediler ile kredili mevduat hesaplarındaki gelişmeleri dikkate alarak sıkı parasal duruşu desteklemek ve makrofinansal istikrarı güçlendirmek amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında değişiklikler yaptı.

Ali Canberk Özbuğutu  | 31.01.2026 - Güncelleme : 31.01.2026
TCMB'den kredilerde ilave sıkılaşma adımları

İstanbul

TCMB makroihtiyati çerçeveye ilişkin yaptığı duyuruda, sıkı parasal duruşu desteklemek ve makrofinansal istikrarı güçlendirmek amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında değişikliklere gidildiğini bildirdi.

Buna göre, yabancı para kredilerde sekiz haftalık dönemler için yüzde 1 olan büyüme sınırı yüzde 0,5’e düşürüldü.

Tüketicilere tahsis edilen kredili mevduat hesabı limitlerine büyüme sınırı getirilerek sekiz haftalık dönemler için büyüme sınırı yüzde 2 olarak belirlendi.

