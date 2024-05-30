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Ekonomi

Merkez Bankası, KKM stok bakiyelerini yayımlayacak

Kur korumalı döviz/altın dönüşümlü mevduat/katılma (DDKKM) ve Türk lirası mevduat/katılma (TL KKM) hesaplarının stok bakiyeleri aylık olarak yayımlanacak.

Muhammed Said Tanıl  | 30.05.2024 - Güncelleme : 30.05.2024
Merkez Bankası, KKM stok bakiyelerini yayımlayacak

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan duyuruya göre, nisan ayı verileri yarın açıklanacak. Söz konusu veriler, yarın saat 14.30'da Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS) üzerinden "Aylık Para ve Banka İstatistikleri" başlığı altında "Kur Korumalı Mevduat ve Katılma Hesapları" alt başlığı ile yayımlanacak.

"DDKKM-Gerçek Kişiler", "DDKKM-Tüzel Kişiler", "DDKKM-Toplam" ve "TL KKM" bakiyeleri, ayrı seriler olarak gösterilecek. DDKKM bakiyeleri, dönüşüme konu döviz/altın cinsinden orijinal stok bakiyelerin milyar ABD doları karşılığı olarak; TL KKM bakiyeleri ise milyar TL cinsinden izlenecek.

Ayrıntılı veri ve bilgilere "Aylık Para ve Banka İstatistikleri" sayfasından erişilebilecek.

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