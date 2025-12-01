Dolar
Ekonomi

Maraş çöreği, AB'den coğrafi işaret tescili aldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Maraş çöreğinin Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldığını bildirdi.

Mehmet Can Toptaş, Serhat Tutak  | 01.12.2025 - Güncelleme : 01.12.2025
Maraş çöreği, AB'den coğrafi işaret tescili aldı

Ankara

Yumaklı, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Kahramanmaraş'ın asırları aşan lezzetlerinin sınırları da aşmaya devam ettiğini belirten Yumaklı, "Maraş çöreği, Çağlayancerit cevizi ve Maraş tarhanasından sonra AB tarafından tescillenen bir başka Kahramanmaraş lezzeti oldu. Böylelikle AB'den tescilli ürün sayımız 44'e yükseldi." ifadelerini kullandı.

Yumaklı'nın paylaşımında yer alan bilgilere göre Maraş çöreği, kendine özgü yapımı, taş fırında pişirilmesi ve geleneksel üretim yöntemiyle öne çıkıyor. Maraş çöreği, yüzyıllardır ramazan sofralarının da vazgeçilmez lezzeti olarak biliniyor.

Bakan Kacır: Değerlerimizi dünya çapında tanıtmaya devam edeceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Maraş çöreğinin Avrupa Birliği (AB) tarafından tescil edilmesini değerlendirerek, "Yerel kalkınma hamlesi hedeflerimiz doğrultusunda üreticilerimizin yanında olmaya, değerlerimizi dünya çapında tanıtmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kacır, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Yöresel ürünlerin uluslararası tescilinde güzel haberler almaya devam edildiğini belirten Kacır, "Nesilden nesile aktarılan ustalık geleneğini yaşatan Maraş çöreği, AB'de tescil edilen 44. coğrafi işaretli ürünümüz oldu. Emeği geçen tüm paydaşlara tebriklerimi iletiyorum. Yerel kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda üreticilerimizin yanında olmaya, değerlerimizi dünya çapında tanıtmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Maraş çöreğinin AB'den coğrafi işaret tescili almasını değerlendirdi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Maraş çöreğinin Avrupa Birliği (AB) tarafından tescil edilmesini değerlendirerek, "AB süreci devam eden 41 coğrafi işaret ve 2 geleneksel ürün adıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Maraş çöreğinin, AB'den coğrafi işaret tescili alan 44. ürün olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, "Kahramanmaraş'a ve ülkemize hayırlı olsun. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Dünyada çok az coğrafyaya nasip olan bir ürün çeşitliliğine sahibiz. TOBB ve oda-borsa camiası olarak yerel ve coğrafi işaretli ürünler için yoğun çaba sarf ediyoruz. AB süreci devam eden 41 coğrafi işaret ve 2 geleneksel ürün adıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, AB tarafından tescillenen coğrafi işaretli diğer ürünler şöyle sıralandı:

"Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Suruç narı, Çağlayancerit cevizi, Gemlik zeytini, Edremit zeytinyağı, Milas yağlı zeytini, Ayaş domatesi, Maraş tarhanası, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Ezine peyniri, Safranbolu safranı, Aydın memecik zeytinyağı, Araban sarımsağı, Osmaniye yer fıstığı, Bingöl balı, Bursa şeftalisi, Hüyük çileği, Bursa siyah inciri, Söke pamuğu, Manisa mesir macunu, Gaziantep menengiç kahvesi, Silifke yoğurdu, Aydın memecik zeytini, Erzincan tulum peyniri, Aydın çam fıstığı, Afyon pastırması, Afyon sucuğu, Gaziantep fıstık ezmesi, Mut zeytinyağı, Kırkağaç kavunu, Hatay kaytaz böreği, Gaziantep lahmacunu, İpsala pirinci, Bursa kestane şekeri, Yenice ıhlamur balı, Maraş çöreği"

