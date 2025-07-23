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Ekonomi

Malatyalı genç üretici lavantayla kıraç araziden gelir sağladı

Türkiye'nin en önemli kayısı üretim merkezlerinden Malatya'da genç bir çiftçi, kayısıya alternatif olarak lavanta üretimiyle kırsal kalkınmaya katkı sağlarken, kıraç araziler için yeni bir gelir kapısı da açtı.

Ayhan İşcen  | 23.07.2025 - Güncelleme : 23.07.2025
Malatyalı genç üretici lavantayla kıraç araziden gelir sağladı Fotoğraf: Ayhan İşcen/AA

Malatya

Darende ilçesine bağlı Kuzpınar Mahallesi'nde 2 bin rakımda bulunan 5 dönüm kıraç araziyi üretime kazandıran gıda mühendisi Seyfettin Özbey, kuraklığa dayanıklı olan lavanta üretmeye karar verdi.

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından arazisine lavanta eken Özbey, geçen yıl ilk hasadında 25 litre saf lavanta yağı ile 150 kilogram lavanta çayı elde etti.

İlk sonuçlar çiftçiyi memnun etti

Özbey, AA muhabirine, lavanta üretimiyle hem doğaya hem ekonomiye katkı sağlamayı amaçladığını belirtti.

Kıraç toprağın lavantaya uyum sağladığını anlatan Özbey, şöyle konuştu:

"2023 yılında 5 dönüm arazide 10 bin lavanta fidesi dikerek üretime başladık. İlk yılda elde ettiğimiz sonuçlar bizi memnun etti. Kayısı bölgemizin en kıymetli ürünü ancak iklim değişikliği nedeniyle alternatif ürünlere yönelmek zorundayız. Lavanta bu anlamda hem çevresel hem de ekonomik açıdan büyük fırsatlar sunuyor. Darende gibi yüksek rakımlı alanlarda lavanta yetiştiriciliği ciddi bir potansiyel barındırıyor. Üretimi artırıp diğer çiftçilere de örnek olmak istiyorum."

Pazar konusunda yerel yönetimlerden destek beklediklerini ifade eden Özbey, şöyle devam etti:

"Ürün kalitemiz analizlerle ispatlandı ancak pazar konusunda yalnız kalıyoruz. Bu potansiyeli değerlendirebilecek işbirlikleri ve destek mekanizmalarına ihtiyacımız var. Özellikle pazarlama ve satış ağlarının geliştirilmesinde yerel yönetimlerden, kooperatiflerden ve kamu kurumlarından destek bekliyoruz. Üretimin sürdürülebilir olması için pazar ayağının da güçlü olması şart."

Özbey, lavanta tarlasını her yıl genişletmeyi hedeflediğini de sözlerine ekledi.

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