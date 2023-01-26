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Ekonomi

Mahkeme kararı üzerine Whirlpool Beyaz Eşya ve Vestel hakkında rekabet soruşturması açıldı

Rekabet Kurulu, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesinin kararı üzerine Whirlpool Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ ve Vestel Ticaret AŞ hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 26.01.2023
Mahkeme kararı üzerine Whirlpool Beyaz Eşya ve Vestel hakkında rekabet soruşturması açıldı

Ankara

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, Türkiye pazarından çıkmakta olan Whirlpool Ev Aletleri Pazarlama ve Ticaret AŞ ile Whirlpool Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin yetkili servis hizmetlerini gizli bir anlaşma ile Vestel Ticaret AŞ'ye devrettiği iddiasını, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesinin kararı üzerine yeniden değerlendirdi.

Daha önce bahse konu şikayet nedeniyle yapılan ön araştırmada, dosya konusu iddialara yönelik Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmasına gerek olmadığına karar verilmişti ancak bu Kurul kararı, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesince iptal edildi.

Dosyada yer alan bilgi ve belgeleri müzakere eden Kurul, söz konusu mahkeme kararının gereğinin yerine getirilmesini teminen, Whirlpool Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Vestel Ticaret Anonim Şirketi hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

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