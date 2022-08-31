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Ekonomi

Kuzey Akım üzerinden Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatları durdu

Rus doğal gazını Almanya’ya taşıyan Kuzey Akım boru hattı üzerinden sevkiyatlar bugün itibarıyla üç günlüğüne durdu.

Emre Gürkan Abay   | 31.08.2022
Kuzey Akım üzerinden Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatları durdu

Moskova

Kuzey Akım’ın yürütücü firması Nord Stream AG'nin yayımladığı verilere göre, boru hattı üzerinden 31 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde doğal gaz sevkiyatı gerçekleştirilmesi planlanmıyor.

Rus enerji şirketi Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada da "Kuzey Akım üzerinden sevkiyatlar tümüyle durduruldu ve bugün doğal gaz kompresör ünitesindeki planlanmış bakım çalışmalarına başlanacak." ifadesi kullanıldı.

Gazprom’dan 19 Ağustos’ta yapılan açıklamada, Kuzey Akım hattında çalışan tek kompresör ünitesindeki bakım nedeniyle 31 Ağustos’tan itibaren üç günlüğüne doğal gaz akışının durdurulacağı bildirilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün yaptığı açıklamada, doğal gaz sevkiyatlarının yaptırımlardan dolayı durduğunu, Avrupalı siyasilerin attıkları adımlar nedeniyle vatandaşların çok fazla para ödemek zorunda kaldığını söyledi.

Gazprom, boru hattında kullanılan çeşitli parçaların bakımının yaptırımlar nedeniyle yapılamadığı gerekçesiyle boru hattından gönderilen doğal gaz miktarını yaklaşık yüzde 80 düşürmüştü.

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