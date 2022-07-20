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Ekonomi

Kuzey Akım 1 boru hattından Avrupa'ya gaz akışının yarın başlaması bekleniyor

Rus gazını Almanya'ya taşıyan en büyük boru hattı olan Kuzey Akım 1'in 11 Temmuz'da başlayan bakım çalışmalarının yarın tamamlanması ve söz konusu hattan doğal gaz akışının başlaması bekleniyor.

Murat Temizer   | 20.07.2022
Kuzey Akım 1 boru hattından Avrupa'ya gaz akışının yarın başlaması bekleniyor

Ankara

Kuzey Akım 1 boru hattı, Baltık Denizi altında Rusya'dan Almanya'ya yılda 55 milyar metreküp gaz taşıyor.

Piyasalar ve şirketler, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle boru hattının kapalı kaldığı sürenin uzatılabileceğinden endişe ediyor, ancak söz konusu boru hattının 11 ile 21 Temmuz arasında sürmesi planlanan bakım çalışmaları takvime göre yarın tamamlanıyor.

Yarın gün içinde küçük miktarlarda gazın sisteme verilmesinin ardından bakım öncesi seviyelerde gaz akışının 21 Temmuz'dan sonra başlaması bekleniyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün İran'ın başkenti Tahran'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazprom'un sorumluluklarını yerine getirmeye devam edeceğini söyledi.

Putin, Kremlin'in internet sitesinde yer alan açıklamalara göre de "Kuzey Akım 1 doğal gaz türbinlerinden bir tanesi daha ay sonunda tamir için gönderilecek ve türbinin ulaştırılmasında gecikme olması halinde doğal gaz sevkiyatı düşecek." ifadesini kullandı.

Geçen iki yılda Kuzey Akım 1 boru hattında planlı bakım çalışmaları olduğunda gaz akışı açıklanan günde başlamıştı.

Gazprom, 15 Haziran'da Alman Siemens şirketine bakım için gönderilen bazı teknik ekipmanların henüz dönmediğine işaret ederek Kuzey Akım boru hattı üzerinden gaz sevkiyatının düşeceği uyarısında bulunmuştu. Ardından söz konusu hattın toplam kapasitesinin yüzde 40'ı oranında doğal gaz kesintisine gidilmişti.

Günde 160 milyon metreküp gaz gönderme kapasitesine sahip boru hattının yarın da tam kapasite olarak akışa başlamayacağı ifade ediliyor.

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