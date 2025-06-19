Bakan Bayraktar, Rusya Başbakan Yardımcısı Novak ile enerjide işbirliği imkanlarını görüştü
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ile Türkiye ve Rusya arasındaki mevcut enerji projeleri ve geleceğe yönelik yeni işbirliği imkanlarını değerlendirdiklerini bildirdi.
Ankara
Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'da düzenlenen St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında Novak ile bir araya geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Doğal gaz ve nükleer enerji başta olmak üzere ülkelerimiz arasındaki mevcut projeleri ve geleceğe yönelik yeni işbirliği imkanlarını değerlendirdik. Bölgesel gelişmelerin enerji piyasalarına etkilerini de kapsamlı biçimde ele aldığımız verimli bir görüşme gerçekleştirdik."
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St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’na katılmak üzere Rusya’dayız. Forum marjında ilk olarak Rusya Başbakan Yardımcısı Sn. Aleksandr Novak ile bir araya geldik.— Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) June 19, 2025
Doğal gaz ve nükleer enerji başta olmak üzere ülkelerimiz arasındaki mevcut projeleri ve geleceğe yönelik yeni… pic.twitter.com/VC9ZG0vOMe