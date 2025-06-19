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Ekonomi

Bakan Bayraktar, Rusya Başbakan Yardımcısı Novak ile enerjide işbirliği imkanlarını görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ile Türkiye ve Rusya arasındaki mevcut enerji projeleri ve geleceğe yönelik yeni işbirliği imkanlarını değerlendirdiklerini bildirdi.

Başak Erkalan  | 19.06.2025 - Güncelleme : 19.06.2025
Bakan Bayraktar, Rusya Başbakan Yardımcısı Novak ile enerjide işbirliği imkanlarını görüştü

Ankara

Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'da düzenlenen St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında Novak ile bir araya geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Doğal gaz ve nükleer enerji başta olmak üzere ülkelerimiz arasındaki mevcut projeleri ve geleceğe yönelik yeni işbirliği imkanlarını değerlendirdik. Bölgesel gelişmelerin enerji piyasalarına etkilerini de kapsamlı biçimde ele aldığımız verimli bir görüşme gerçekleştirdik."

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