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Ekonomi

Küresel piyasalardaki toparlanma eğilimi sürerken VIX Endeksi 27,71’ye geriledi

ABD'de S&P 500 Endeksi'ndeki dalgalanmayı gösteren ve "korku endeksi" olarak da bilinen VIX Endeksi, küresel piyasalarda devam eden toparlanma eğiliminin ardından 27,71’ye geriledi.

Emre Gürkan Abay  | 07.08.2024 - Güncelleme : 07.08.2024
Küresel piyasalardaki toparlanma eğilimi sürerken VIX Endeksi 27,71’ye geriledi

Moskova

ABD ekonomisinde resesyon endişesi nedeniyle pazartesi sert düşüşlerin yaşandığı küresel piyasalar, haftanın üçüncü işlem gününde toparlanma eğilimini sürdürdü.

ABD'de ekonomik verilerin üçüncü çeyrekte hala güçlü bir ekonomik büyümeye işaret etmesi resesyon endişelerinin azalmasında etkili oldu. Buna göre, Atlanta Fed 3. çeyreğe ilişkin büyüme tahminini yüzde 2,5'ten, yüzde 2,9'a çıkardı.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkan Yardımcısı Shinichi Uchida da bugün yaptığı açıklamada, mali piyasalarda keskin dalgalanmaların yaşandığını belirterek, “Mali piyasalar istikrarsızken faiz oranlarını yükseltmeyeceğiz.” dedi.

Açıklamaların ardından yendeki değer kaybı hızlanırken, dolar/yen paritesi bugün yüzde 1,67 artışla 146,7 seviyesinin üzerinde seyrediyor.

VIX Endeksi de pazartesi 4 yılın zirvesi 65,7’ye çıkmasının ardından 27,71’e kadar geriledi.

BoJ, ülkedeki hızlı ücret artışları nedeniyle 2007'den bu yana ilk defa mart ayında faiz artırımına gitmişti.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, "şahinleşen” BoJ ve küresel piyasalarda artan resesyon endişeleriyle pazartesi yüzde 12,40 ile 1987'den bu yana en büyük düşüşü kaydetmişti.

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