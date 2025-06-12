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Ekonomi

Kripto varlık işlemlerinde uzaktan kimlik tespiti için düzenlemeye gidildi

Kripto varlık hizmet sağlayıcılık işlemlerinde uzaktan kimlik tespitine dair düzenleme yapıldı.

Seda Tolmaç  | 12.06.2025 - Güncelleme : 12.06.2025
Kripto varlık işlemlerinde uzaktan kimlik tespiti için düzenlemeye gidildi

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan "Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Tebliğle, "sermaye piyasası işlemlerinde uzaktan kimlik tespiti" başlığı "sermaye piyasası ve kripto varlık hizmet sağlayıcılık işlemlerinde uzaktan kimlik tespiti" olarak değiştirildi.

Bu kapsamda geçici olan "Kripto varlık hizmet sağlayıcılar, müşterileriyle sürekli iş ilişkisi tesisinde uzaktan kimlik tespitini, belirlenen yöntem ve tedbirler kapsamında gerçekleştirir. Ancak kimlik tespiti kapsamında alınan adres ile kimlik bilgilerinden ad, soyad, doğum tarihi ve T.C. kimlik numarası bilgileri İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kimlik paylaşım sistemi veri tabanı vasıtasıyla doğrulanır." maddesi kalıcı hale getirildi.


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