Dolar
43.04
Euro
50.36
Altın
4,449.50
ETH/USDT
3,190.20
BTC/USDT
91,660.00
BIST 100
12,019.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya kampında gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürüyor.
logo
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı tahvil ihracı için 5 finans kuruluşuna yetki verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ABD doları cinsinden 7 ve 12 yıl vadeli çift dilim tahvil ihracını gerçekleştirmek üzere 5 finans kuruluşunu yetkilendirdi.

Hülya Ömür Uylaş  | 07.01.2026 - Güncelleme : 07.01.2026
Hazine ve Maliye Bakanlığı tahvil ihracı için 5 finans kuruluşuna yetki verdi

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2026 yılı dış finansman programı çerçevesinde ABD doları cinsinden 7 ve 12 yıl vadeli çift dilim tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere Abu Dhabi Commercial Bank, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs ve Standard Chartered'a yetki verildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Erdoğan, Malatya'da konuştu
ASELSAN, AESA radarlarla hava platformlarına güç katıyor
Yurdun bazı bölgeleri için fırtına ve kuvvetli sağanak uyarısı
Ankara'da Emniyete ait otoparkta çıkan yangın söndürüldü
Van'daki Abalı Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açıldı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Hazine ve Maliye Bakanlığı tahvil ihracı için 5 finans kuruluşuna yetki verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı tahvil ihracı için 5 finans kuruluşuna yetki verdi

Devlet memurlarının bu yıla ilişkin yemek bedelleri belirlendi

Zamlı memur maaşları belli oldu

Özelleştirme İdaresi 4 ildeki bazı taşınmazların satışını yapacak

Özelleştirme İdaresi 4 ildeki bazı taşınmazların satışını yapacak
Vergi dairelerinin kuruluş ve görevlerine ilişkin esaslar belirlendi

Vergi dairelerinin kuruluş ve görevlerine ilişkin esaslar belirlendi
Bakan Şimşek, Satın Alma Yöneticileri Endeksi'ni değerlendirdi

Bakan Şimşek, Satın Alma Yöneticileri Endeksi'ni değerlendirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet