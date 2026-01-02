Dolar
43.04
Euro
50.50
Altın
4,370.36
ETH/USDT
3,050.00
BTC/USDT
89,303.00
BIST 100
11,458.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Bakan Şimşek, Satın Alma Yöneticileri Endeksi'ni değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son iki ayda artarak imalat sanayisinde toparlanmanın sürdüğünü gösteren Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI), aralıkta 2025 yılının en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi.

Doğukan Gürel  | 02.01.2026 - Güncelleme : 02.01.2026
Bakan Şimşek, Satın Alma Yöneticileri Endeksi'ni değerlendirdi

Ankara

Bakan Şimşek, ABD merkezli X hesabından, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI değerinin Aralık 2025'te 48,9'a yükselmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

PMI'daki yükselişe işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Son iki ayda artarak imalat sanayisinde toparlanmanın sürdüğünü gösteren PMI, aralıkta 2025 yılının en yüksek seviyesine ulaştı. İyileşen küresel görünüm, dezenflasyon süreci ile birlikte destekleyici yurt içi finansal koşullar ve aktif sanayi politikalarımızın, 2026 yılında sanayi üretimini desteklemesini bekliyoruz."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aydın merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
AKOM'dan İstanbul için lodos fırtınası uyarısı
AFAD, bazı iller için çığ uyarısında bulundu
Altındağ'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuğun tedavisi sürüyor
Hakkari'de çığın düşme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Bakan Şimşek, Satın Alma Yöneticileri Endeksi'ni değerlendirdi

Bakan Şimşek, Satın Alma Yöneticileri Endeksi'ni değerlendirdi

Yeni yılda uygulanacak gelir vergisi tarifesi ile vergi ve harç tutarları açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek grafiklerle 2025'in muhasebesini yaptı

Hazine ve Maliye Bakanlığı dış borç stoku verilerini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı dış borç stoku verilerini açıkladı
Kıymetli madenler aracı kuruluşlarının ithalat işlemleriyle ilgili düzenleme yapıldı

Kıymetli madenler aracı kuruluşlarının ithalat işlemleriyle ilgili düzenleme yapıldı
Vergi indirim ve istisnalarından yararlanmak için yeminli mali müşavir tasdik şartı getirildi

Vergi indirim ve istisnalarından yararlanmak için yeminli mali müşavir tasdik şartı getirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet