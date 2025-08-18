Dolar
Ekonomi

Konut Fiyat Endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 0,9 arttı

Konut Fiyat Endeksi (KFE) temmuzda aylık bazda yüzde 0,9, yıllık yüzde 32,8 arttı.

Ali Canberk Özbuğutu  | 18.08.2025 - Güncelleme : 18.08.2025
Konut Fiyat Endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 0,9 arttı

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayına ilişkin KFE verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2023=100) temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,9 artarak 187,7'ye çıktı. KFE, temmuzda yıllık yüzde 32,8 artış gösterirken, bu dönemde reel azalış yüzde 0,5 oldu.

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, temmuzda bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 0,6, Ankara'da yüzde 1,2 artış görülürken, İzmir'de ise yüzde 1 azalış kaydedildi.

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre İstanbul'da yüzde 33,5, Ankara'da yüzde 42,9 ve İzmir'de yüzde 31 yükseldi.

