Ekonomi

Finansal Hizmetler Güven Endeksi kasımda arttı

Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), kasımda geçen aya göre 3,8 puan artarak 184,6 seviyesine çıktı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 21.11.2025 - Güncelleme : 21.11.2025
İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi'ni açıkladı.

Finansal sektörde faaliyet gösteren 147 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilen anket sonuçlarına göre, FHGE, kasımda geçen aya göre 3,8 puan artarak 184,6 seviyesine yükseldi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son 3 ayda hizmetlere olan talep ile gelecek 3 ayda hizmetlere olan talep beklentisi ve son 3 aydaki iş durumu olmak üzere tüm alt endekslerin FHGE'yi artış yönünde etkilediği görüldü.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla güçlendiği gözlendi.

Son 3 ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek 3 ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin de güçlendiği belirlendi.

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda istihdamda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir bir miktar güç kazanırken, gelecek 3 ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir zayıfladı.

Kasım 2025 döneminde NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, bir önceki aya göre "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)", "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" ve "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektörlerinde sırasıyla 4 puan, 2 puan ve 2,2 puan artış gerçekleşti.

