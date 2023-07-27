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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, Enflasyon Raporu 2023-III'ün tanıtımı amacıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşuyor.
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Ekonomi

Konteynerlerden yıl sonuna kadar gümrük ve ilave gümrük vergileri alınmayacak

Konteynerlerde (prefabrik ev ve yapılar) gümrük ve ilave gümrük vergilerinin yüzde sıfır olarak uygulanmasına yıl sonuna kadar devam edilecek.

Zeynep Duyar  | 27.07.2023 - Güncelleme : 27.07.2023
Konteynerlerden yıl sonuna kadar gümrük ve ilave gümrük vergileri alınmayacak

Ankara

İthalat rejimi ile ithalatta ilave gümrük vergisi uygulanmasına ilişkin kararlarda değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, prefabrik ev ve yapıların da içinde bulunduğu konteynerlerde gümrük vergisi ve ilave gümrük vergisinin yüzde sıfır olarak uygulanması 31 Aralık'a kadar sürecek.

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