Konteynerlerden yıl sonuna kadar gümrük ve ilave gümrük vergileri alınmayacak
Konteynerlerde (prefabrik ev ve yapılar) gümrük ve ilave gümrük vergilerinin yüzde sıfır olarak uygulanmasına yıl sonuna kadar devam edilecek.
Ankara
İthalat rejimi ile ithalatta ilave gümrük vergisi uygulanmasına ilişkin kararlarda değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, prefabrik ev ve yapıların da içinde bulunduğu konteynerlerde gümrük vergisi ve ilave gümrük vergisinin yüzde sıfır olarak uygulanması 31 Aralık'a kadar sürecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.