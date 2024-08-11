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Ekonomi

KOBİ'lere Avrupa Yenilik Konseyi Hızlandırıcı Programı'na hızlı geçiş imkanı

Eurostars 3 Programı projelerini tamamlayan veya son 6 ayında olan KOBİ'ler, yarın açılacak çağrıyla Avrupa Yenilik Konseyi Hızlandırıcı Programı'na doğrudan tam başvuru yapma imkanına sahip olacak.

Zeynep Duyar  | 11.08.2024 - Güncelleme : 11.08.2024
KOBİ'lere Avrupa Yenilik Konseyi Hızlandırıcı Programı'na hızlı geçiş imkanı

Ankara

Türkiye'nin üye olduğu Eureka ağı çerçevesinde KOBİ'lere Avrupa Yenilik Konseyi (EIC) Hızlandırıcı Programı'na doğrudan tam başvuru yapma hakkı veren "Hızlı Geçiş Çağrısı" yarın açılacak.

AA muhabirinin TÜBİTAK'tan edindiği bilgilere göre, Avrupa Yenilik Konseyi bünyesinde yer alan EIC Hızlandırıcı Programı'yla şirketler, yenilik geliştirmeleri ve bunları ölçeklendirmeleri için destekleniyor.

Programa, ölçeklenme potansiyeli olan, yeni bir pazar oluşturma veya mevcut pazarı sarsma hedefine sahip, yenilikçi fikrini ortaya koymak isteyen KOBİ ve start-up'lar başvurabiliyor.

Programa, normal süreçte doğrudan Avrupa Komisyonu'na yönlendirilen ve "kısa başvuru" ile başlayan değerlendirme süreci sonrasında "tam başvuru" ve mülakat olmak üzere üç adımda dahil olunuyor.

Hızlı geçiş imkanı için ise bazı şartlar tanımlandı.

Buna göre, son 2 yılda Eurostars 3 Programı projelerini tamamlamış veya son 6 ayında olan KOBİ ölçeğindeki şirketlere açık olacak. Kabul edilen başvurular, EIC Hızlandırıcı Programı'na "kısa başvuru" yapmadan doğrudan ikinci adım olan "tam başvuru" hakkına sahip olacak.

Türkiye'nin de üye olduğu Eureka ağı çerçevesindeki programa doğrudan tam başvuru yapma hakkı veren "Hızlı Geçiş Çağrısı" yarın açılacak.

Çağrı, 6 Eylül saat 15.00'te kapanacak ve seçilenlere çevrimiçi mülakat gerçekleştirilecek.

Çağrı sonuçları ise 9 Ekim'de açıklanacak.

Programı Destekleri

EIC Hızlandırıcı Programı kapsamında hibe ve sermaye yatırımından oluşan karma finansman sağlanıyor.

Teknoloji hazırlık seviyesi 5-8 olan şirketler, 24 ay sürecek projeler için maksimum 2,5 milyon avro (uygun proje maliyetlerinin yüzde 70'ine kadar) hibe alabiliyor.

Teknoloji hazırlık seviyesi 9 olan şirketler de pazar erişimi için 500 bin-15 milyon avro doğrudan öz sermaye veya öz sermaye benzeri yatırım alabilme imkanına sahip olacak.

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