Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, yeni transferler için Tüpraş Stadı'nda düzenlenen imza törenine katılıyor
logo
Ekonomi

KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 402 milyon lira azalarak 2 milyar 512 milyon liraya düştü.

Tunahan Kükürt  | 12.02.2026 - Güncelleme : 12.02.2026
KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor

İstanbul

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 6 Şubat haftasında yaklaşık 133 milyar 808 milyon lira artarak 23 trilyon 588 milyar 22 milyon liradan 23 trilyon 721 milyar 831 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 364 milyar 261 milyon lira azalarak 27 trilyon 461 milyar 805 milyon liraya indi.

Tüketici kredileri 2 trilyon 999 milyar liraya çıktı

Tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 16 milyar 667 milyon lira artarak 2 trilyon 998 milyar 539 milyon liraya çıktı.

Söz konusu tutarın 695 milyar 614 milyon lirası konut, 48 milyar 403 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 254 milyar 523 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 52 milyar 773 milyon lira artarak 3 trilyon 604 milyar 884 milyon lira oldu.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,2 artarak 2 trilyon 863 milyar 338 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 1 trilyon 74 milyar 298 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 789 milyar 40 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Yasal öz kaynaklar arttı

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 6 Şubat itibarıyla önceki haftaya göre 4 milyar 606 milyon lira artışla 633 milyar 607 milyon liraya çıktı.

Takipteki alacakların 469 milyar 820 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 89 milyon lira artarak 5 trilyon 295 milyar 809 milyon lira oldu.

KKM bakiyesi ise geçen hafta 402 milyon lira azalarak 2 milyar 512 milyon liraya geriledi. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 0,01'ini oluşturdu.

İlgili konular
