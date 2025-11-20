Dolar
Ekonomi

KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 41 milyar 43 milyon lira azalarak 52 milyar 782 milyon liraya düştü.

20.11.2025 - Güncelleme : 20.11.2025
İstanbul

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 14 Kasım haftasında yaklaşık 237 milyar 97 milyon lira artarak 21 trilyon 608 milyar 172 milyon liradan, 21 trilyon 845 milyar 269 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 774 milyar 741 milyon lira artarak 25 trilyon 780 milyar 68 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri 2 trilyon 748 milyar liraya çıktı

Tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 45 milyar 891 milyon lira artarak 2 trilyon 748 milyar 68 milyon liraya çıktı.

Söz konusu tutarın 651 milyar 798 milyon lirası konut, 49 milyar 282 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 46 milyar 989 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 21 milyar 546 milyon lira artarak 3 trilyon 250 milyar 830 milyon lira oldu.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 2,7 artarak 2 trilyon 617 milyar 667 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 948 milyar 131 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 669 milyar 535 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Yasal öz kaynaklar arttı

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 14 Kasım itibarıyla önceki haftaya göre 3 milyar 85 milyon lira artışla 545 milyar 29 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 397 milyar 567 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 66 milyar 986 milyon lira artarak 4 trilyon 719 milyar 224 milyon lira oldu.

KKM bakiyesi ise geçen hafta 41 milyar 43 milyon lira azalarak 52 milyar 782 milyon liraya geriledi. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 0,2'sini oluşturdu.

