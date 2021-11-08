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Ekonomi

Kivi üretiminden Ordu ekonomisine 70 milyon liralık katkı

Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, "Ordu'da bu sezon kivi rekoltesi yaklaşık 8 bin 500 ton." dedi.

Hayati Akçay   | 08.11.2021
Kivi üretiminden Ordu ekonomisine 70 milyon liralık katkı

Ordu

Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, hasadına başlanılan kivinin bu sezon Ordu ekonomisine yaklaşık 70 milyon lira katkı sunacağını söyledi.

Yılmaz, Perşembe ilçesine bağlı Efirli Mahallesi'nde, AA muhabirine, kivi hasadının tüm hızıyla devam ettiğini ifade etti.

Üreticilerin hasadın başlamasına günler kala ürünlerini dalında sattığını kaydeden Yılmaz, bunun da üreticilere avantaj sağladığını dile getirdi.

Ordu kivisinin depo ömrünün uzun olması ve kendine has aroması nedeniyle Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret olarak da tescillendiğini anımsatan Yılmaz, bu açıdan da üreticilerin kiviye ayrıca ilgi gösterdiğinin altını çizdi.

Yılmaz, Ordu kivisinin pazarda aranan bir ürün olduğuna vurgu yaparak, vatandaşların özellikle Ordu kivisine ilgi gösterdiğini ve bu nedenle ürünün pazarda adeta yok sattığını ifade etti.

Bölgede devlet desteğiyle birlikte yeni kivi bahçelerinin oluşturulduğu bilgisini veren Yılmaz, "Üreticilerimiz fındığın yanında kendilerine ilave gelir sağlayan kivinin üretim alanlarını her geçen yıl artırmakta, yeni bahçeler kurmaktadır." dedi.

Kivinin Ordu ekonomisine olan katkısına da değinen Yılmaz, "Ordu'da bu sezon kivi rekoltesi yaklaşık 8 bin 500 ton. Tespitlerimize göre 70 milyon lira civarında ilimiz ekonomisine kivi üretiminden katkı sağlanmaktadır. Kivi bahçelerinin arttığını düşünürsek bu rakamın gelecek yıllarda daha da artması beklenmektedir." diye konuştu.

Yılmaz, kentte kivi üretiminin sahil ve orta kesimli yerlerde başarılı şekilde yapıldığını belirterek, hasat yapan üreticilerin fındıktan sonra kividen de para kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Üreticiler memnun

Bahçesinde yeterli aromaya ulaşan meyvesini hasat eden üreticilerden İbrahim Aydın ise yaklaşık 8 yıl önce kivi üretimine başladığını dile getirerek, "4 yıl mahsul alamadık. Daha sonra mahsul alamaya başladık. Yaklaşık 4 yıl kividen, fındığın yanı sıra iyi miktarda para kazandığımı söyleyebilirim." dedi.

Bahçesindeki kivi rekoltesinin her yıl artığına işaret eden Aydın, buna paralel kazancının arttığını vurguladı.



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