Dolar
42.06
Euro
48.51
Altın
4,002.71
ETH/USDT
3,876.00
BTC/USDT
110,170.00
BIST 100
10,971.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Ankara e-İhracat Zirvesi’nin ikincisi 6-8 Kasım tarihlerinde düzenlenecek

Ticaret Bakanlığı, ikinci Ankara e-İhracat Zirvesi'nin "Küresel Ticarette Türkiye İmzası" vizyonuyla 6-8 Kasım tarihlerinde yapılacağını bildirdi.

Doğukan Gürel  | 01.11.2025 - Güncelleme : 01.11.2025
Ankara e-İhracat Zirvesi’nin ikincisi 6-8 Kasım tarihlerinde düzenlenecek

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin üretim gücünü dünya pazarlarına taşıma ve yüksek katma değerli ihracatı artırma hedefi doğrultusunda Ankara e-İhracat Zirvesi’nin ikincisi düzenlenecek. Bakanlık himayesinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) organizasyonuyla yapılacak etkinlik, 6-8 Kasım tarihlerinde TOBB Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Firmalara yeni fırsat alanları sunması, sektör paydaşlarıyla fikir ve tecrübe paylaşımı yapılması planlanan etkinliğin e-ihracatı tüm yönleriyle ele alması hedefleniyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın açılış konuşmasıyla başlayacak zirvede ilk gün “Vizyon ve strateji odağında e-ihracatın geleceği, politikalar, doğru pazaryeri ve kanal mimarisi", ikinci gün "Marka ve talep ekseninde marka stratejisi, dijital pazarlama, içerik yönetimi ve çok kanallı mağaza deneyimi" ve üçüncü gün "Operasyon ve ölçek kapsamında lojistik, iade süreçleri, ödeme sistemleri, entegrasyon, veri ve yapay zeka destekli performans yönetimi ile sürdürülebilir işleyiş" konuları ele alınacak.

40 oturum yapılacak

Zirve kapsamında 90 konuşmacıyla 40 oturum ve 10 atölye çalışması düzenlenecek. Ayrıca Güney Kore’nin önde gelen e-ticaret platformlarından Coupang, Türk firmalarıyla B2B görüşmeler ve panel oturumları aracılığıyla bir araya gelecek.

İlki 8-10 Kasım 2023'te düzenlenen Ankara e-İhracat Zirvesi, çevrim içi platformlar dahil 10 bini aşkın katılımcıya ulaşmış, 3 gün boyunca 5 panel ve 38 oturumda 71 konuşmacı ağırlanmıştı. Bu yılki etkinlik ise “Küresel Ticarette Türkiye İmzası” sloganıyla gerçekleştirilecek.

Ayrıca, İstanbul Küresel e-İhracat Zirvesi’nin ikincisinin gelecek yılın eylül ayı başında İstanbul’da yapılması kararlaştırıldı.

Katılımın ücretsiz olduğu Ankara e-İhracat Zirvesi’ne kayıtlar "https://ankaraeihracatzirvesi.com/katilim-formu" adresinden yapılabilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yaz Kur'an kurslarından velilerin yüzde 94'ü memnun
"TRT World Forum 2025" ikinci günde çeşitli oturumlarla sürecek
Sosyal güvenlik sisteminin kapsamı genişletilecek
Ankara'da artan trafik sorununa araç sürücüleri tepkili
Üç boyutlu şehir modelleri için 46 ilde yaklaşık 2,2 milyon hektar kentsel alanda çalışma yapıldı

Benzer haberler

Ankara e-İhracat Zirvesi’nin ikincisi 6-8 Kasım tarihlerinde düzenlenecek

Ankara e-İhracat Zirvesi’nin ikincisi 6-8 Kasım tarihlerinde düzenlenecek

Kapıkule ve İpsala gümrük kapılarındaki operasyonlarda 525 kilogram uyuşturucuya el konuldu

Ticaret Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı, TÜİK 10 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Yetki belgesiz ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde bulunanlara 174 milyon lira ceza kesildi

Yetki belgesiz ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde bulunanlara 174 milyon lira ceza kesildi
Tüketiciler, güvensiz bulunan 3 ürün grubunda sipariş verdiği eşyayı iade edebilecek

Tüketiciler, güvensiz bulunan 3 ürün grubunda sipariş verdiği eşyayı iade edebilecek
Körfez turundan 15 milyar dolarlık ticaret hedefiyle dönüldü

Körfez turundan 15 milyar dolarlık ticaret hedefiyle dönüldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet