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Ekonomi

Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü: Konteyner liman tıkanıklığı Kuzey Denizi'ne ulaştı

Almanya'nın önde gelen ekonomi enstitülerinden Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW), konteyner taşımacılığındaki tıkanıklıkların Kuzey Denizi'ne de ulaştığını belirtti.

Bahattin Gönültaş   | 07.06.2022
Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü: Konteyner liman tıkanıklığı Kuzey Denizi'ne ulaştı

Berlin

Almanya'nın önde gelen ekonomi enstitülerinden Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW), küresel mal ticaretine ilişkin analizini açıkladı.

Analizde, küresel mal ticaretinin hala konteyner taşımacılığındaki ciddi tıkanıklık ve gecikmelerin tehdidi altında olduğu, küresel ticaretin bundan zarar gördüğü aktarıldı.

Kovid-19 salgınının başlamasından bu yana ilk kez konteyner gemilerin hareketinin Kuzey Denizi'nde Almanya, Hollanda ve Belçika limanları açıklarında kilitlendiği belirtilen analizde, "Şu anda küresel navlun kapasitesinin neredeyse yüzde 2'si burada sıkışmış durumda ve yüklenemiyor veya boşaltılamıyor." denildi.

Alman Körfezi'nde, toplamda 150 bin standart konteyner kapasiteli yaklaşık bir düzine büyük konteyner gemisinin Hamburg veya Bremerhaven'de boşaltılmak üzere beklediği bildirilen analizde, Rotterdam ve Anvers limanlarında durumun daha da dramatik olduğu, buna karşın Los Angeles açıklarında konteyner gemisi tıkanıklığının son bulduğu aktarıldı.

Küresel mal ticaretinin mayısta yüzde 1 düştüğü öngörüsüne yer verilen analizde, büyük ekonomiler arasında Çin'in olumlu bir şekilde öne çıktığı kaydedildi.

Küresel ticaret göstergesinde Çin'in mayıs ihracatında bir önceki aya göre (nominal, mevsimsellikten arındırılmış) yüzde 2,1 ve ithalatında yüzde 7 artış, ABD için ise ihracatta yüzde 1,3 gerileme ve ithalatta yüzde 1,8 artış olmasının beklendiği aktarılan açıklamada, ihracatın mayısta Almanya'da yüzde 1,2 ve AB'de de yüzde 1 düşmesinin öngörüldüğü bildirildi.

Analizde, Rusya'nın mayıs ihracatında bir önceki aya göre yüzde 0,1 artış, ithalatında ise yüzde 3,4 düşüş olmasının beklendiği kaydedildi.

lfW araştırmacılardan Vincent Stamer, konuya ilişkin değerlendirmesinde, genel olarak küresel ticaretin mayısta son ayların yatay hareketini sürdürdüğünü belirterek, "Bununla birlikte uluslararası ticaret, artık Kuzey Denizi'ne de ulaşan konteyner taşımacılığındaki tıkanıklık ve gecikmelerden yine daha fazla zarar görmektedir." ifadesini kullandı.

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