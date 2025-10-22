Dolar
Ekonomi

Antalya Limanı 9 ayda 12 kruvaziyerle gelen 10 bin turisti ağırladı

Türkiye'nin önde gelen ticari yük ve kruvaziyer limanı QTerminals Antalya, bu yıl 9 ayda 12 lüks gemiyle gelen yaklaşık 10 bin turisti konuk etti.

Hatice Özdemir Tosun  | 22.10.2025 - Güncelleme : 22.10.2025
Antalya Limanı 9 ayda 12 kruvaziyerle gelen 10 bin turisti ağırladı

Antalya

Yılın 9 ayında hava yoluyla gelen 14 milyondan fazla turisti ağırlayan Antalya, birçok lüksü barındırmaları dolayısıyla "yüzen oteller" olarak nitelendirilen kruvaziyerlerle tatili tercih eden turistlerin de uğrak noktalarından biri oluyor.

QTerminals Antalya Limanı Genel Müdürü Hüseyin Sipahioğlu, AA muhabirine, Antalya turizmine deniz aracılığıyla katkıda bulunduklarını söyledi.

Bu yıl 9 ayda 12 lüks gemiyle yaklaşık 10 bin turisti konuk ettiklerini dile getiren Sipahioğlu, "Kruvaziyer sayısı yıl sonuna kadar 16 olacak. Önümüzdeki yıl da bu sayıları 25-30'lara çıkarmayı planlıyoruz. Antalya'nın daha fazla gemiye uğrak noktası olması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.


Fotoğraf: Fatih Hepokur/AA

Daha fazla kruvaziyer için yatırım çalışmalarına hız verildi

Antalya'nın önemli bir turizm kenti olduğunu vurgulayan Sipahioğlu, kruvaziyerle gelen turist sayısının daha da artması gerektiğini ifade etti.

Antalya Limanı'nın bir çekim noktası haline gelmesi için yatırım çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyleyen Sipahioğlu, deniz turizmine yeni bir soluk kazandırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

QTerminals Antalya olarak gelecek yıllarda kruvaziyer sefer sayısını artırmayı planladıklarını belirten Sipahioğlu, şunları kaydetti:

"Uluslararası düzeyde deneyime sahip danışmanlık firmalarından destek alarak Antalya'yı sadece bir 'indi-bindi' limanı değil, başlı başına bir kruvaziyer destinasyonu haline getirmeyi hedefliyoruz. Yolcu deneyimini en üst seviyeye taşımak amacıyla, terminal salonlarımızda kapsamlı görsel ve yapısal iyileştirmeler planlandı. Gelen yolcuların konforunu artıracak ve memnuniyet düzeyini yükseltecek yeni düzenlemelerle, Antalya Limanı'nı kruvaziyer misafirleri için daha modern, işlevsel ve davetkar bir hale getiriyoruz. 2027-2028 yıllarında kruvaziyer sayısını 50'ye, 60'a çıkarmayı planlıyoruz. Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."

Sipahioğlu, kruvaziyer turizmini daha da geliştirmek için Antalya Valiliği başta olmak üzere turizm ajansları ve sektörün tüm paydaşlarıyla işbirliği içinde olduklarını ifade etti.

